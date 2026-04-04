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▲鄭潤餅會現場製作麵皮。（圖／翻攝Google評論）

▲「吾旺再季 潤餅捲專賣」位在南機場夜市，獲米其林必比登推薦。（圖／記者葉盛耀攝 ）

▲劉家現做潤餅位在中壢火車站對面（圖／翻攝Google 評論）

▲阿瑛潤餅是人氣攤商，即便下午來也是要排隊。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台中的楊清華潤餅，是一間三代傳承的老字號潤餅店。（圖／翻攝Google Map）

▲金得春捲包捲完後，會在鐵板上再烙過是其特色。（圖／取自金得春捲臉書）

▲高雄三代春捲是位在美麗島捷運站周邊的老攤商，圖為早期照片，現在每卷售價55元。（圖／翻攝高雄旅遊網臉書）

清明連假來臨，在台灣習俗上清明節除了掃墓更會吃潤餅（或稱春捲），潤餅可包入大量蔬菜，再依各地習慣會有搭配紅燒肉、蛋、香腸等，各家知名的人氣潤餅看似包法接近，但細看又有其獨特之處，本文盤點全台潤餅名店7家，其中南機場夜市的「吾旺再季 潤餅捲專賣」，更是入圍米其林指南必比登推薦的美味。傳承四代位在基隆廟口的老品牌，最大特色是春捲的麵皮是現「擦」出來的，直接在攤位旁現做，內餡有高麗菜、香菜、紅燒肉、蛋酥、肉鬆等，裡頭的蔬菜就是北部慣有做法，為燙煮的而非炒的。另外，春捲還有辣味和芥末口味可選擇，也是其特色。▪️地址：基隆市愛四路和仁三路口（廟口夜市）電話：0915-009-620位於南機場夜市的「吾旺再季 潤餅捲專賣（原松青潤餅）」，是2019年開始米其林必比登推介美食，原名叫松青潤餅後改名為吾旺再季，也搬到巷弄之內。內餡的蔬菜，以蘿蔔絲取代一般常見的高麗菜，吃起來更爽口，再加上魚鬆、蛋酥、炸排骨酥、紅燒肉片等，甚至還加海苔粉，是非常特別的滋味。經常大排長龍，也因此常見服務人員可以一次攤開6、7個餅皮，同時段再一一將之捲起，也算是項另類的特技表演。▪️地址：台北市中正區中華路二段313巷29號1 樓電話：0930-406-677位在中壢火車站正前方的高人氣小攤，經常可看到排隊人龍。最大特色是使用三層潤餅皮，包入高麗菜、豆芽、蛋酥、蘿蔔乾、花生粉。還可以有原味、辣味、咖哩、芥末等多種口味選擇。▪️地址：桃園市中壢區中和路124號電話：0983-014 606營業時間：12:00–22:00（週二、三公休）位在新竹城隍廟商圈的外圍處小巷弄，同樣高人氣，但是店家手腳相當快，配料包含高麗菜、豆芽、香菇菜脯、豆乾、素鬆，特點是沒有肉，但是用料紮實，口味偏清爽，重口味者可以選擇辣味。▪️地址：新竹市北區中山路96號電話：0937-820985營業時間：10:00～19:30（週一公休）是一間三代傳承的老字號潤餅店，從媽祖廟旁的小攤到現在五廊街開了店面，歷史近70年，包含有原味、芥末潤餅以及檸檬汁三種選項，內餡有著脆甜高麗菜與肉燥。被網友們封為「清爽版潤餅」，這裡還有有趣的點，是以投幣機點餐。▪️地址：台中市西區五廊街68號電話：04-2372-0587台南位在國華街上的名店「金得春捲」，創立於西元1954年（民國四十三年），包進的蔬菜量相當多，還有滷豬肉、蝦子、蛋皮，最大特色還有皇帝豆，尤其包好後還會在熱鍋上再煎過，Q軟外皮中多了點酥脆感。每逢接近清明節檔期時，必定有排隊人龍出現，店家還會祭出限購令，限購最多20捲。▪️地址：台南市中西區民族路三段19號營業時間：06-228-5397超過一甲子，內餡包含高麗菜、豆芽、香腸、豆乾與蛋皮，包捲時裡頭還會墊一小片麵皮，以防湯汁浸潤而破皮。顧客可選擇花生粉要全糖、半糖與少糖。▪️地址：高雄市新興區中山橫路1號（美麗島站捷運一號出口處前）電話：07-285-8490