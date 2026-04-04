我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不料范瑋琪在初舞台首戰就落敗，她還緊張到一唱完就哭了。（圖／微博@WooDooDoo）

揭曉瞬間遮眼不敢看 范瑋琪台上忍不住落淚

高強度練習仍失常 壓力成最大考驗

中國音樂實境綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）於昨（3）日晚間正式開播，本季主打「無修音、全程直播」形式，讓參賽歌手的現場實力直接攤在觀眾面前，其中范瑋琪首度登場便備受關注，她選唱經典歌曲〈如果的事〉應戰，不過最終在投票環節中以些微差距敗給對手未能拿下首勝，賽後她也當場落淚喊話：「希望大家記得我愛唱歌！」范瑋琪昨日在初舞台上演唱成名曲〈如果的事〉，當成績揭曉時范瑋琪一度用手遮住眼睛，不敢直視結果，情緒明顯受到影響，演出結束後她在舞台上難掩失落情緒，甚至當場落淚，連開口自我介紹時聲音都出現顫抖，這段畫面曝光後迅速在網路上引發討論，顯示觀眾對她的表現與狀態高度關注。隨後范瑋琪在投票環節敗給對手，她也坦言自己參加節目的初衷，是希望再次向外界證明音樂實力，不希望外界因一次表現失誤就否定多年累積的成績，也強調自己對聲音與演唱風格有充分理解。范瑋琪更直言，希望透過每一場公演，讓觀眾重新檢視她的音樂能力，「我是會唱歌的人」，語氣中帶著堅定與期待。為了這次初舞台，范瑋琪透露自己每天都投入大量時間練習，希望能以最佳狀態登台，不過正式演出時疑似因緊張影響，開場聲音略顯不穩，進而影響整體表現。范瑋琪在賽後也提到，儘管結果不如預期，但仍希望大家記得她對音樂的熱愛，並強調未來會持續調整與進步。同場競演中，另一位參賽者江語晨同樣未能勝出，但由於分數低於范瑋琪，讓范瑋琪最終成功避開淘汰危機。隨著節目持續進行，范瑋琪能否在後續舞台找回狀態、翻轉評價，成為外界關注焦點。此次初舞台雖未能開出紅盤，但也為范瑋琪的復出之路增添更多討論與期待。