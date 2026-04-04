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▲許久未公開露面，江語晨外型依舊亮眼。（圖／翻攝自江語晨微博）

江語晨與外籍機師前夫和平分開 坦言迎接全新生活

▲江語晨在直播舞台演出中走音，引發社群大量討論。（圖／翻攝自江語晨微博）

面對走音質疑 江語晨強調享受舞台與學習過程

曾因出演周杰倫〈最長的電影〉MV走紅、被外界稱為「J女郎」的江語晨近年逐漸淡出演藝圈，將重心轉向家庭生活，她與外籍機師結婚並育有一對子女，直到2025年對外宣布結束婚姻重新回到單身狀態。近期江語晨參加中國音樂競演節目《乘風2026》（《浪姐7》），正式展開復出之路，初舞台演出演唱成名曲〈最後一頁〉，然而卻因為緊張走音導致落敗，賽後她也直播面對網友批評，直言自己已經10年沒有表演：「人無法完美。」江語晨於去年10月透過社群公開離婚消息，強調是與前夫經過理性溝通後所做出的決定，並未有激烈衝突，她在發文中提到恢復單身後，將以更成熟的心態面對生活與未來，也希望為自己與孩子打造新的開始。江語晨為這段婚姻畫下句點後，逐步將生活重心轉回工作領域，並透過曝光與節目參與，重新出現在大眾視野。在《乘風2026》第一集播出的的初舞台上，江語晨選擇演唱自己的代表作品〈最後一頁〉，試圖讓粉絲、歌迷們再度想起她，然而儘管江語晨外型依舊亮眼，但因長時間未登台演唱，在直播過程中出現音準不穩的情況，引來大批網友批評，最終她在初舞台競演中未能勝出，輸給同組對手孫怡。針對外界批評聲浪，江語晨選擇正面回應，表示直播演出本就存在不確定性，無法做到完美無缺，她坦言自己已有十多年未站上這類舞台，重新參與節目對她而言是一種挑戰，同時也是一次珍貴機會，她也向觀眾喊話，希望大家能給予更多空間與時間，並直言「開心最重要」，未來會持續努力精進表現。雖然首場表現未盡理想，但江語晨展現出積極態度，持續參與節目競賽並調整狀態，對她而言此次復出不僅是回到演藝圈，更是一次多年後重新站在觀眾面前的機會。不少歌迷及網友都十分關注江語晨能不能在後續舞台逐漸找回實力，並成功翻轉評價。