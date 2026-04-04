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▲黑澀會美眉解散20年，每人各自發展各自美麗。（圖／翻攝自微博）

《我愛黑澀會》美眉全變了！九妞妞近況盤點

▲▼小薰（上圖）、大牙（下圖）都轉戰演員成功。（圖／小薰IG@estherxun、大牙臉書）

▲李又汝（上圖）即將升格新手媽咪、MeiMei（下圖）消失演藝圈。（圖／民視提供、翻攝MeiMei臉書）

節目《我愛黑澀會》2005年播出，孕育大批少女勇闖星路，雖然節目早已收攤，但20年過去，當年的美眉們都在各自舞台發光發熱，《NOWNEWS今日新聞》整理出小薰、李又汝、大牙及MeiMei等人近況，小薰先前飛往馬來西亞教會佈道；大牙轉戰演員成功；李又汝懷胎6月準備當媽；MeiMei曾赴韓國當練習生，可後來消失演藝圈、近況至今成謎。回顧九妞妞現況都經歷不小蛻變，隊長大牙近期投入八點檔，雖結束5年婚姻，但坦然表示單身也不錯；丫頭成功轉戰電商領域，晉升為小富婆；Apple、小蠻與彤彤都已順利升格當媽；年紀最小的小婕則改名張甯兒，在網紅界闖出一片天，展現出截然不同的成熟魅力。在所有成員中，就屬MeiMei的行蹤最神祕，團體解散後，她曾赴韓國當練習生，但在2012年參與戲劇演出後，便逐漸淡出大眾視野，令人擔憂的是，MeiMei的社群貼文停留在2020年聖誕節，退圈消失整整6年，近況至今成謎，讓許多老粉十分掛念，好奇她發展動向。同為黑澀會美眉的李又汝，如今則迎來人生新身分，她在今年1月開心宣布懷孕，並揭曉腹中是男寶「小藍莓」，近日分享邁入第21週的近況，挺著約6個月孕肚，表示已能明顯感受兒子胎動。肚子常因寶寶動作隆起一塊，撫摸後又消下，奇妙生理變化感動又感到可愛。李又汝分享，有趣的是只要老公靠近想摸肚子，小藍莓就會立刻安靜，彷彿跟爸爸玩木頭人，讓撲空的老公哭笑不得，李又汝也曬出上月底賞櫻的唯美照，享受孕期小確幸，粉絲紛紛大讚她是愈來愈美的孕婦。20年過去，美眉們也都長成了屬於自己的精彩模樣與人生。