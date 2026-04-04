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▲《超級瑪利歐銀河電影版》全球各地持續狂賣，目前票房走勢比上一集同時期還要威猛。（圖／UIP提供）

▲耀西（左）是《超級瑪利歐銀河電影版》新登場的超人氣角色，不少粉絲光看到他出現就已經感動到想掉淚。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》再次上演影評分數低迷但票房大熱賣的情形。（圖／UIP提供）

春假期間第一大片《超級瑪利歐銀河電影版》，全球上映兩天票房已破1.22億美元（約合台幣39.0億），比3年前的首集《超級瑪利歐兄弟電影版》首兩日的全球票房還要多出1.1% ，儘管英國《泰晤士報》影評給這部片0分，觀眾還是很誠實的用錢打臉，世界各地都有不少映廳爆滿，也有很多電玩粉絲留言表示看到過去的遊戲畫面重現大銀幕就超感動，認為影評人完全搞錯重點。改編自任天堂遊戲的《超級瑪利歐銀河電影版》，在台灣、美國等多個地區穩居賣座第一，觀眾爭相走進戲院想要看瑪利歐兄弟、碧姬公主等要角的最新冒險，而任天堂其他電玩角色像是火狐麥克勞德、皮克敏等的驚喜亮相，讓粉絲直呼過癮，片中更出現不少電玩遊戲破關的畫面，還原影片本質，贏得好評。然而這些卻讓影評人批評這部片完全不是電影，宛如任天堂的大型廣告，卻沒想到會來捧場的觀眾，本來就不會用他們的角度去看這部片。《超級瑪利歐銀河電影版》兩天賣破台幣39億的好成績，證明觀眾買票之前已經知道自己想看的是越還原電玩越好的內容，這樣是否會讓情節變得太簡單、人物缺乏塑造、角色沒有成長曲線等，都不是他們在意的重點，反倒有沒有更多電玩角色登場，他們還更關心，不少人直呼看到電玩中人氣頗高的耀西出現，就感動到想掉眼淚，大讚耀西太可愛，覺得值回票價。在爛番茄影評網站上，《超級瑪利歐銀河電影版》的影評成績平均只有40分，但觀眾評價卻高達90分，和上一集的情況差不多。電玩改編的電影過去常陷入原故事情節不夠豐富、曲折，搬上大銀幕後總會有很多更動而讓粉絲不滿意的處境，再者電玩本質是玩家親身參與，變成電影之後卻只能被動看著編導的安排而無法介入，讓電玩粉絲認為趣味性遠不及打遊戲，甚至影響捧場的意願。《超級瑪利歐》動畫電影系列似乎找到讓電玩人氣變現的密碼，影評人愛不愛，任天堂恐怕並不很在意。網路留言板上，觀眾寫得很坦白：「我可以一起跟小孩看得很開心，出影廳還能彼此討論有出現什麼角色這樣就夠了，還管你影評在那邊講什麼。」有人則更不客氣，直接嗆道：「有時候我真的覺得這些‘’專業影評人‘’ 要懂得適時的閉嘴，自己安安靜靜的去看些沒有人要看的文藝片就好。」大眾口味與專業觀點出現明顯分歧，影評可能還變成反指標，有人就表示看到《超級瑪利歐銀河電影版》的影評分數頗低，立刻決定去買4DX版的票，也看得很開心，狠狠打臉影評。