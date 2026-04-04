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▲曾沛慈（右二）參戰《浪姐7》，聽到主持人唱〈夠愛〉時，瞪大雙眼喊：「罰錢！」。（圖／芒果TV）

▲陳緗妮看到曾沛慈的驚嚇片段，也跟著轉發，還笑說自己討厭的是陳德修跟汪東城。（圖／IG＠liyameowcat）

曾沛慈近日正式加盟高人氣真人秀《乘風2026》（浪姐7），結果初登場就差點出放送事故！在節目直播環節中，主持人齊思鈞自曝是《終極系列》死忠鐵粉，一見到曾沛慈便興奮開口飆唱經典神曲〈夠愛〉。由於該曲目前深陷版權糾紛，讓曾沛慈聽聞旋律瞬間嚇出表情包，狂喊：「罰錢！罰錢！」這段真實反應意外被網友截圖做成迷因哏圖，在社群平台瘋傳，連謝和弦老婆陳緗妮都轉發片段。在《乘風2026》直播現場，主持人齊思鈞自曝是《終極系列》死忠粉絲，直言一見到曾沛慈，腦中便自動響起專屬BGM，曾沛慈反問：「比如？」不料齊思鈞竟脫口飆唱〈夠愛〉歌詞：「我的愛只能夠...」，嚇得曾沛慈瞪大雙眼狂喊「罰錢！罰錢！」求生意志滿點的真實反應讓網友們笑翻。除了網友們瘋傳，還迅速釣出〈夠愛〉作詞人謝和弦的愛妻陳緗妮出面發聲。她在IG限時動態轉發曾沛慈的驚恐片段，並笑稱：「看Pets（曾沛慈）嚇的」不過，陳緗妮也隨即展現恩怨分明的態度，強調：「先說喔！我討厭的是陳德修跟汪東城！」她坦言雖然自己沒看過《終極系列》，但單就音樂才華而言非常欣賞曾沛慈。謝和弦所屬的馬槽音樂在先前強硬表態，早在2021年10月31日便與相關單位達成共識，全面終止〈夠愛〉歌詞的全球授權，範圍橫跨公開演出、播送及傳輸。而針對《乘風2026》也再次重申立場，強調絕不提供任何形式的使用許可。謝和弦在聲明中更火力全開，直接點名汪東城、陳德修及曾沛慈等人，指控其過去在跨年晚會或巡演中演唱該曲皆未取得授權，直斥為「強行侵權」，展現守護版權的決絕態度。事實上，神曲〈夠愛〉背後的版權官司已纏訟多年，風波始於謝和弦改編推出的〈夠愛2.0〉，遭作曲人陳德修（脩）提告侵害著作權。這場法律戰歷經4年攻防，最終判決謝和弦與馬槽音樂須賠償共39萬元，也讓該曲的權利歸屬更顯複雜。馬槽音樂對此再次強調，目前已全面停止歌詞授權，並對於無法滿足《乘風2026》觀眾期待表達遺憾，等同正式下達「禁唱令」，也正因如此，當主持人在直播中脫口唱出關鍵歌詞時，曾沛慈才會嚇出表情包！