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▲陳妍希帶貨的保健食品出包，她的工作室啟動退款機制。（圖／翻攝自陳妍希studio微博）

▲伊能靜帶貨的保健食品出包，她所屬的靜話集發布聲明表示，針對所有通過其直播間下單的消費者，預計將於7個工作日內完成訂單全額退款。（圖／翻攝自微博）

▲明道帶貨的保健食品出包，他向粉絲道歉，也啟動了退費機制。（圖／翻攝自微博）

中國保健品市場近期爆發重大造假醜聞，知名品牌「優思益」（Youthit）遭踢爆其標榜的「澳洲進口背景」完全不實，涉嫌造假欺騙消費者。風暴也燒向演藝圈，曾為該品牌站台、在直播間大力推薦產品的陳妍希、明道、伊能靜等大咖藝人紛紛捲入其中，三人及其工作室於近日相繼發布緊急聲明，除了公開致歉，更同步啟動「先行賠付」機制，以保護消費者權益。陳妍希工作室在微博上發聲明指出，曾於2025年11月在直播間推薦該產品，對於選品監控不力向社會廣泛討論致以最深重的道歉。聲明強調，陳妍希身為公眾人物絕不迴避責任，為了維護消費者權益，無論品牌方後續如何處置，所有退款均由團隊優先墊付。工作室承諾在訂單核實後的72小時內款項便會到帳，並已開啟官方客服信箱專人處理。伊能靜所屬的「靜話集」也公告，第一時間已終止與優思益的全部合作，並啟動法律程序要求品牌方回應。伊能靜團隊表示，高度重視消費者權益，現已啟動先行退款處理，針對所有通過其直播間下單的消費者，預計將於7個工作日內完成訂單全額退款。聲明中也提到，即日起將對所有合作品牌開展全面覆核，提升選品與資質審核標準，完善風控機制以絕後患。藝人明道也在微博發布公告，對於信任他而購買產品的消費者致上最沉重的歉意。明道表示，這件事給了他很多反思與思考，無論品牌方最終方案為何，他與團隊都會負責到底。目前已要求消費者於30個工作日內聯繫直播間小助理，團隊將以「先行賠付」的形式辦理退款，預計在核實訂單資訊 7個工作日內完成。明道承諾，未來一個月將重新審核所有已合作項目，用更嚴格的標準對待每一次產品推薦。