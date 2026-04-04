我是廣告 請繼續往下閱讀

▲38歲江語晨重視外表保養，擁有凍齡美貌，極為搶眼。（圖／摘自江語晨微博）

▲江語晨參加《浪姐7》雖然首戰演唱不如預期，但露肩又秀出美腿，靠著凍齡丰采，依舊得到眾多網友的留言支持。（圖／摘自江語晨微博）

38歲的「J女郎」江語晨參加了《乘風2026》（浪姐7），昨（3）日晚間首集推出，她以白色露肩、開高衩秀出美腿的造型出現，凍齡美貌十分吸睛、回到昔日巔峰狀態。但她演唱過去專輯中的主打歌〈最後一頁〉卻明顯走音，把觀眾拉回現實，分數上也敗給對手孫怡。但她的粉絲依舊力挺到底，網上留言道：「要淘汰我們的青春你就完了。」更有人直接寫道：「喜歡姐姐，不聽輿論。」江語晨過去演出周杰倫〈最長的電影〉MV被封為「J女郎」，之後與外籍機師結婚、育有一對子女，也淡出演藝圈，去（2025）年她宣告已結束婚姻，這次參加《浪姐7》是10多年來首度站上大舞台表演，難免會緊張。雖然歌聲表現把觀眾帶回現實，她的凍齡美貌還是備受讚賞，網友稱她依然漂亮，是他們心裡的白月光，也有初次見到她表演的觀眾表示被她亮麗外表驚艷。還有人稱她的美腿又直又長，認為周杰倫當初選MV女主角還是很有眼光。為了在台上亮麗出擊，江語晨的造型頗為用心，露肩又開高衩，儘管不至於過度清涼，該展現的身材優勢還是沒有遮掩，高雅而不失性感。她的甜美笑容也很吸睛，喚醒粉絲對她過去出專輯時的回憶，尤其〈最後一頁〉也是她的代表作之一，不少人收看她的表演舞台，追尋年少時的情懷，就算她聲音狀況不理想，大家還是不忍苛責，反而覺得她的對手孫怡明顯有墊音，她是開全麥真唱，立足點並不公平。其實要保持外表最好的狀態，江語晨也是用了不少心思，她曾表示生完孩子後要維持身材必須自律，就算再忙她每天都要強迫自己運動至少15分鍾，除了可以燃燒脂肪，還可以提升代謝。在飲食方面也得改變習慣，她年輕時喜歡重辣、重口味，卻很容易造成皮膚長痘痘、影響膚質，現在則變得飲食清淡也注意營養均衡，讓皮膚變得越來越健康，就不太會再有憔悴、暗沈的感覺，即便偶爾放縱一下，長期下來還是要保持清淡才行。在外表上的保養已讓江語晨費了一番工夫，而她也注重心靈上的放鬆，會在睡前喝花茶，或是點上香氛蠟燭、讓自己在無負擔的情況下好入眠，她也不會為了照顧小孩就忽略自己的需求，還是不放棄做自己喜歡的事情，擁有好的心情，才能夠給孩子們好的生活。她對於表演還有熱情，藉由參加《浪姐7》盛大回歸公眾眼前，儘管首戰失利，她還是表示：「人不可能完美，十幾年沒回來了，能認識這麼多姊姊真的很開心。」粉絲也鼓勵她繼續加油。