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▲2026清明連假愉快。（圖／《NOWNEWS》社群中心）

▲清明掃墓差異圖鑑。（圖／Gemini AI／記者黃聖凱監製）

▲清明節掃墓禁忌。（圖／Gemini AI／記者張嘉哲監製）

🚫清明掃墓禁忌一：掃墓時間注意

🚫清明掃墓禁忌二：供品要特別留意

🚫清明掃墓禁忌三：經期來不可踩在墓塚之上

🚫清明掃墓禁忌四：孕婦不宜掃墓

清明掃墓禁忌五：7歲以下不宜掃墓

🚫清明掃墓禁忌六：重症患者不宜掃墓

🚫清明掃墓禁忌七：不穿大紅、全黑衣服

步入30歲的清明連假，對許多人而言早已不再是單純的休息，而是一場體力與社交的大考驗，傳統上，清明節的核心習俗是掃墓祭祖，這不僅表達對祖先的尊敬，更是維繫家族關係的環節。然而隨著時代變遷，不同世代對連假的期待產生落差，年輕人無奈地認為，這幾天其實更像是換個地方繼續勞動而已。分析兩代人的掃墓差異，長輩多成長於大家族，認為掃墓是責任，必須全家到齊，並嚴格準備時節供品與遵守禁忌；反觀資訊發達下成長的Z世代，則將掃墓視為「盡孝道」、陪伴家人的時刻，且更在意如何於交通過程中避開塞車人潮，注重防蚊防曬等，甚至認為掃墓後的餐廳美食才是真正救贖。對待傳統禮俗的態度上，老一輩是細節控，深信遵循除草與插香順序能保佑子孫運勢，若以知覺圖分析，長輩的清明節落在「傳統」與「慎終追遠」維度，反觀年輕世代則多偏向「休閒」或「旅遊」，並支持簡化流程與環保祭祀，傾向認同減少焚燒紙錢的「綠色清明」概念，與長輩形成強烈對比。因應年輕族群將連假視為休息出遊機會的心態，許多旅遊業者開始加強推廣短途旅行。同時，相關業者也嗅到商機，推出環保金紙，甚至提供委託代掃、虛擬祭拜與線上祭祖等新穎概念，藉此吸引年輕客群，這些新形式的出現，不僅減少了繁瑣的準備過程，也讓年輕人對掃墓的接受度提高，展現變通性。雖然新舊觀念碰撞，讓部分長輩擔憂文化流失，但未來清明節的本質並不會消失，而是更符合現代生活的方式繼續演變，目前已有不少人開始接受雲端祭拜等數位化模式，未來甚至可能發展透過AI技術復原家族故事，讓身處異地的親人也能共同參與，這讓掃墓不再流於形式，而是透過科技強化家族記憶。掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前完成掃墓活動，因為下午3點後陽氣逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。準備先人生前喜歡吃的東西，白色菊花是最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花；鳳梨、香蕉（台語：亡者一直來，快招）不宜祭拜祖先，葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免發生一整串不詳的事情 。女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好。加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。重病患者，大病初癒或剛結束手術等人，因免疫力低下、元神氣虛容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。