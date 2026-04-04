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▲tuki.首次來台灣就直接連開兩場小巨蛋演唱會，門票在抽票階段就全數售罄，號召力十足。（圖／IG＠tuki.music.official）

日本樂壇最受矚目的新世代奇蹟、神祕高中生歌手 tuki. 即將於本週正式登台開唱！這次來台不僅是她演藝生涯的首場海外公演，更是她人生中第一次踏出日本國門。身為當前J-POP串流紀錄保持人，tuki. 在出發前夕於社群平台興奮發文表示：「人生第一次出國好期待啊！飛機好可怕！」，引發粉絲熱烈討論。tuki.本週末將在小巨蛋一連唱兩天，出發來台前，她在個人X（推特）興奮發文表示：「人生第一次出國好期待啊！」然而，面對人生首次海外飛行，天才少女也忍不住流露出平凡高中生的一面，直呼：「飛機好可怕！」充滿反差萌的告白，讓台灣粉絲直呼太可愛了，也希望她在開演唱會的同時，也能好好享受台灣之旅。值得關注的是，這不僅是 tuki. 的人生首次海外演出，初次訪台便直攻指標性的台北小巨蛋。主辦單位更在首波宣傳便大氣宣布一連舉辦兩場，並採取嚴謹的「全場實名制抽選」模式售票，即便如此，報名抽選的人數仍遠超場館負荷，門票瞬間售罄，足見這位「天才少女」在台灣的強大號召力。2022年，年僅13歲的tuki.在TikTok上傳自彈自唱影片後迅速爆紅。2023年出道曲〈晚餐歌〉發行後更是橫掃各大榜單，不僅勇奪Apple Music與Billboard Japan Hot 100冠軍，更締造了J-POP史上最年輕達成2億播放次數的紀錄。清澈卻滲透人心的嗓音，讓她在2024年登上日本NHK紅白歌合戰，成為史上首位站上該舞台的女高中生創作歌手。許多歌迷最期待聽到的歌曲，就是tuki.的出道曲〈晚餐歌〉，在全球串流播放突破7億次，說是超級神曲也不為過！MV由知名漫畫《約定的夢幻島》作者出水Posuka繪製動畫，在 YouTube 累積超過 1.2 億次觀看，歌詞道出青春期細膩而矛盾的情感，感動無數聽眾。