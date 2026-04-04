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苗栗今（4）日多處傳出災情。有網友稍早在臉書社團「苗栗大小事」PO出淹水影片，只見苗栗市新庄街一帶的排水溝泥水滿漲，幾乎要溢到街道上，街道也多處淹水，原因竟是水溝蓋上出現成群吳郭魚，將排水孔塞住，所幸居民幫忙協助吳郭魚放生後，水勢終於消退。畫面可見，苗栗市新庄街一帶仍不斷降雨，陸橋下排水溝洪水滾滾，幾乎要溢堤，多處街道淹水，成群的吳郭魚隨著水流淹上街，塞住排水孔。淹水災情也引來網友在文章下熱議「這只有我小時候看過淹水，雨太大了」、「真的太誇張了，常常經過這裡」。氣象署表示，今日受鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至台中地區，已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區，有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量並超過200毫米，並伴隨著雷電及強陣風。