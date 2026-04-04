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▲今日台灣受到鋒面影響，西半部地區從昨晚到現在有明顯降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲中央氣象署統計，今凌晨0時至今累積雨量，最多的是苗栗縣三灣鄉大河達345毫米。（圖／中央氣象署提供）

▲未來一周受到降雨影響，下周三之前白天高溫約20度至25度。（圖／中央氣象署提供）

清明連假鋒面雨襲台，雷雨胞衝進台灣上空，局部地區有大雨或豪雨等級以上的降雨，今晚西半部及中南部仍要留意猛烈雨勢，這波降雨是入春以來降雨訊號最顯著的一波，周日雨勢稍趨緩，下周一、下周二還有一波鋒面，一直到下周三前各地降雨機率都偏高，放晴要等到下周三到下周五後。中央氣象署預報員曾昭誠表示，今日台灣受到鋒面影響，西半部地區從昨晚到現在有明顯降雨，桃園、新竹、苗栗、台中都有較大雨勢發生，苗栗新竹都有大豪雨等級降雨，到下周三之前各地天氣都不穩定，降雨機率高，下週四下周五天氣才會回穩。目前台中至彰化一帶降雨相當顯著，南部外海也有較強回波逐漸發展並朝陸地移動，稍晚南部沿海地區將出現一波明顯降雨，並可能伴隨強降雨及強陣風。過去一段時間降雨集中在台灣西半部，目前針對台南以北地區發布大雨特報，台中到新竹地區有豪雨特報，新竹、苗栗縣有大豪雨特報。根據中央氣象署統計，今凌晨0時至今累積雨量，最多的是苗栗縣三灣鄉大河達345毫米，其次新竹北埔鄉外坪269毫米，台中、桃園部分地區也超過100毫米。瞬間大雨最大的地方，是在苗栗造橋鄉3小時內累積達275毫米雨量，已超過「大豪雨」3小時200毫米的標準，新竹、台中、彰化及桃園也出現3小時100至接近200毫米的雨量，達到豪雨等級降雨。未來的降雨狀況，今晚鋒面仍在台灣上空，下半夜到入夜，西半部及中南部仍要留意大雨或局部豪雨發生機率。雖然周日白天雨勢會稍微趨緩，不過下周一晚間又有另一波鋒面接近並影響台灣，中部以北及基隆北海岸降雨機率再度提高，影響時間將持續至下周二，期間全台降雨機率仍高，尤其北部可能有大雨等級降雨。鋒面會在下週三、下周四逐漸遠離，下週三至下周五天氣逐步回穩。曾昭誠提到，這波鋒面對流性降雨明顯，並伴隨閃電以及雷聲，尤其夜間更為明顯，隨著季節進入春季，對流發展逐漸增強，目前這波降雨是入春以來降雨訊號最顯著的一波。氣溫方面，未來一周受到降雨影響，下周三之前白天高溫約20度至25度，降雨時感受上偏涼，短暫放晴仍略顯悶熱。周三後隨天氣穩定，高溫將回升至30度左右，南部甚至會更高溫；低溫則是約20度至23度。