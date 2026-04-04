號稱全球最大的華語成人片平台「麻豆傳媒」2日宣布將永久關閉，前AV導演圤智雨當時就發文，點出麻豆撐不下去的關鍵。如今看到有人在擔心成人直播平台SWAG是否也會面臨倒閉潮，圤智雨昨（3）日再度發文，分析兩者的5大經營模式差異，直呼：「SWAG比麻豆聰明太多」，不會跟著倒掉。
SWAG不會跟著麻豆倒閉 圤智雨分析5大差距
圤智雨昨日在Threads發文，分析麻豆與SWAG的5大差距，認為SWAG不會跟著倒閉，因為他們比麻豆聰明太多了。首先，圤智雨表示，SWAG早就知道製作影片的成本太高，所以最早放棄成人片製作，轉而全力衝刺直播。這也讓SWAG的持續現金流比麻豆穩定，因為他們收益採「直播＋訂閱＋打賞」模式，每天都會有用戶付費。
再來，圤智雨點出SWAG懂得分散風險，「SWAG是平台＋創作者模式（像OnlyFans），收入來自『多個直播主』，就算某幾個人出事，不會整體崩盤」。但麻豆偏重內容製作，一旦品牌或女優出事，等於全滅。
圤智雨也認為，SWAG培養了一批高黏著的用戶與社交屬性，「用戶不只是看內容，是在『互動』，有陪伴感」。最後，圤智雨指出，SWAG的用戶不只在台灣，更有跨境支付的方案，推向其他亞洲地區，金流相較之下也比麻豆彈性。
圤智雨挨轟以偏概全 再度寫長文回應
而他先前點名麻豆傳媒倒閉的6大原因，被不少女優砲擊以偏概全、觀念過時，圤智雨也再度發文強調自己講的是「長期現象」，雖然麻豆有在做出轉變，但不能要求每一個觀眾都沒資訊差。至於他說女優酬勞過低的問題，他說是最近有兩名女優透露給他的，並非道聽塗說。
至於他說女優不夠漂亮的問題，圤智雨解釋，「因為我們台灣人從小在看AV都是從日本來的，因此審美觀也比較日本，我不想點名台灣哪一些女優不夠漂亮，但如果你用觀眾角度跟日本比，很多真的不合格」。他也聲明自己發這篇文不是要跟誰嗆聲，單純分享的觀點罷了，呼籲大家理性討論。
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圤智雨昨日在Threads發文，分析麻豆與SWAG的5大差距，認為SWAG不會跟著倒閉，因為他們比麻豆聰明太多了。首先，圤智雨表示，SWAG早就知道製作影片的成本太高，所以最早放棄成人片製作，轉而全力衝刺直播。這也讓SWAG的持續現金流比麻豆穩定，因為他們收益採「直播＋訂閱＋打賞」模式，每天都會有用戶付費。
再來，圤智雨點出SWAG懂得分散風險，「SWAG是平台＋創作者模式（像OnlyFans），收入來自『多個直播主』，就算某幾個人出事，不會整體崩盤」。但麻豆偏重內容製作，一旦品牌或女優出事，等於全滅。
圤智雨也認為，SWAG培養了一批高黏著的用戶與社交屬性，「用戶不只是看內容，是在『互動』，有陪伴感」。最後，圤智雨指出，SWAG的用戶不只在台灣，更有跨境支付的方案，推向其他亞洲地區，金流相較之下也比麻豆彈性。
而他先前點名麻豆傳媒倒閉的6大原因，被不少女優砲擊以偏概全、觀念過時，圤智雨也再度發文強調自己講的是「長期現象」，雖然麻豆有在做出轉變，但不能要求每一個觀眾都沒資訊差。至於他說女優酬勞過低的問題，他說是最近有兩名女優透露給他的，並非道聽塗說。
至於他說女優不夠漂亮的問題，圤智雨解釋，「因為我們台灣人從小在看AV都是從日本來的，因此審美觀也比較日本，我不想點名台灣哪一些女優不夠漂亮，但如果你用觀眾角度跟日本比，很多真的不合格」。他也聲明自己發這篇文不是要跟誰嗆聲，單純分享的觀點罷了，呼籲大家理性討論。