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▲周杰倫到杭州開唱，自14米高的機甲現身，象徵王者歸來。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫高成本打造演唱會，高達12米的手工不鏽鋼機器人震撼人心。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫（如圖）世界巡迴演唱會《嘉年華 II》首站到杭州，有他招牌的自彈自唱，鋼琴重金打造寶藍色歐洲雕花華麗外型。（圖／杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫9次世界巡迴演唱會《嘉年華 II》正式開跑，首站於中國杭州奧體中心（大蓮花）登場。現場狂砸超過5億台幣製作費，打造出14米高的巨型機甲震撼全場，當周杰倫以「太陽之子」姿態傲然現身融化冰封世界時，現場5 名粉絲瞬間沸騰。適逢出道25週年，周杰倫特別準備了專為演出打造的寶藍色金框歐風鋼琴，在自彈自唱經典曲目間，他對全場高喊：「你們有想念我嗎？」勾起台下歌迷的青春回憶。此次巡演為了呈現極致的沉浸式體驗，製作團隊動用了87台40呎貨櫃車將器材運入現場，光是舞台搭建就耗費15天。開場時，除了矗立在舞台兩側、高達12米的手工不鏽鋼機器人震撼人心之外，舞台中央更以視覺特效模擬出壯闊的冰封世界，隨後由雷射光切開大門，周杰倫自14米高的巨型機甲現身，代表王者歸來，搭配熱力四射的螢光舞群，一連帶來〈太陽之子〉與〈無雙〉，陽剛氣息與震撼音效瞬間燃爆全場。隨著新專輯《太陽之子》的推出，周吉倫在杭州站首度公開演唱包括〈誰稀罕〉、〈那天下雨了〉、〈湘女多情〉等7首新歌，滿足期待已久的歌迷。同時也換上帥氣英倫造型，坐在光彩奪目的寶藍色鋼琴前，帶來〈黑色幽默〉、〈晴天〉等經典歌。他更在現場進行市調，詢問大家比較喜歡新歌還是老歌，並且提及：「回憶是會加分的，裡面有一種青春的情懷。」隨後帶著全場合唱〈說好的幸福呢〉，場面溫馨動人。周杰倫的舞台造型也成為時尚焦點，演出時的9套服裝出自巴黎設計師金永星（Kim Young Seong）之手，她作為「老佛爺」卡爾拉格斐時代的核心成員，曾為 GD、Jennie打造造型，此次首度跨界為周杰倫設計巡演服裝。演唱會最後在經典的點歌環節與〈等你下課〉中畫下圓滿句點。杭州站3場預計將累積15萬人次進場。