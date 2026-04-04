韓國人氣女團IVE的演唱會門票在昨（3）日中午11點全面開賣，不少粉絲沒搶到票，崩潰在Threads發文哀號，直呼「怎麼覺得這次IVE（門票）比TWICE、ITZY還要難搶」。不少歌迷認同，並點出關鍵，主要是IVE開唱場地在小巨蛋，本來就比大巨蛋少了很多座位，加上這次沒有實名制、1個帳號還能搶4張票，讓黃牛猖獗，普通粉絲難以搶到。
IVE演唱會門票比TWICE還難搶？3大因素曝光
IVE將在9月11、12日來台開唱，昨日門票在拓元開賣，瞬間被秒殺，許多粉絲都在Threads哀號，表示沒搶到票，更有粉絲認為，IVE的門票甚至比TWICE的還難搶，大家紛紛留言討論關鍵原因，「TWICE有實名制，小巨蛋真的小，位置太少、沒實名制，黃牛就是這麼囂張」、「黃牛問題，都沒看到多少粉絲有搶到票」、「因為沒實名制＋一人可以買4張票」。
根據粉絲的留言，總結出來有3點原因，導致IVE搶票難度超過TWICE。首先是TWICE在大巨蛋開唱，還一連唱了3場，共可售出12萬張票；而IVE這次是在小巨蛋演出，單場觀眾席次大約1萬到1.3萬左右，加上IVE只唱兩場，因此總售票數應該不超過2.5萬，位置比TWICE還稀有，自然很難搶。
再來則是實名制的差距，實名制可有效遏止黃牛搶票，雖然還是有一些假身分的破口，但IVE是完全沒用實名制，等於黃牛搶票的門檻又更加簡單，才導致黃牛猖獗。加上TWICE一次只能搶2張票，IVE一個帳號卻能搶4張，更有利於黃牛操作，普通粉絲能搶的張數直接被壓縮，讓大家都超崩潰。
IVE出道5年了！成四代女團領頭羊
IVE是韓國Starship娛樂於2021年推出的6人女子團體，成員包含安兪真、Gaeul（金秋天）、Rei（直井怜）、張員瑛、Liz（金志垣）及Leeseo（李賢瑞）。團名意指「I HAVE」，象徵她們不願做單純成長型的偶像，而是要自信地展現已擁有的才華與魅力，代表作包含〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉，是引領K-POP第四代浪潮的女團。
IVE演唱會《SHOW WHAT I AM》資訊
時間：
2026/09/11（五）19:00
2026/09/12（六）18:00
地點：
台北小巨蛋 (Taipei Arena)
票價：
NT$ 5,800／4,800／3,800／2,800／2,300／800／400（身障優惠票）
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IVE將在9月11、12日來台開唱，昨日門票在拓元開賣，瞬間被秒殺，許多粉絲都在Threads哀號，表示沒搶到票，更有粉絲認為，IVE的門票甚至比TWICE的還難搶，大家紛紛留言討論關鍵原因，「TWICE有實名制，小巨蛋真的小，位置太少、沒實名制，黃牛就是這麼囂張」、「黃牛問題，都沒看到多少粉絲有搶到票」、「因為沒實名制＋一人可以買4張票」。
再來則是實名制的差距，實名制可有效遏止黃牛搶票，雖然還是有一些假身分的破口，但IVE是完全沒用實名制，等於黃牛搶票的門檻又更加簡單，才導致黃牛猖獗。加上TWICE一次只能搶2張票，IVE一個帳號卻能搶4張，更有利於黃牛操作，普通粉絲能搶的張數直接被壓縮，讓大家都超崩潰。
IVE是韓國Starship娛樂於2021年推出的6人女子團體，成員包含安兪真、Gaeul（金秋天）、Rei（直井怜）、張員瑛、Liz（金志垣）及Leeseo（李賢瑞）。團名意指「I HAVE」，象徵她們不願做單純成長型的偶像，而是要自信地展現已擁有的才華與魅力，代表作包含〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉，是引領K-POP第四代浪潮的女團。
IVE演唱會《SHOW WHAT I AM》資訊
時間：
2026/09/11（五）19:00
2026/09/12（六）18:00
地點：
台北小巨蛋 (Taipei Arena)
票價：
NT$ 5,800／4,800／3,800／2,800／2,300／800／400（身障優惠票）