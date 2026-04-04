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清明節掃墓禁忌有撇步！周映君解說必看

▲周映君（如圖）分析掃墓禁忌、祭拜禮儀及祖先／神明對家族運勢等影響程度。（圖／翻攝自命運好好玩YouTube官方頻道）

▲清明節掃墓祭祖是可以延後的，家屬誠心才是最重要的。（圖／楊登嵙提供）

清明連假ING！一年一度的掃墓習俗禁忌一定要注意，命理師周映君於節目《命運好好玩》中分享掃墓禁忌、祭拜禮儀及祖先／神明對家族運勢等影響程度，她表示，「一年有五個節，清明、端午、七月半、重陽、過年，每個節都要拜2天，第一天是拜剛過世的祖先，第二天是拜之前過世的列祖列宗」，而祖先的公媽牌若沒寫好，恐怕會影響整個家族的運勢及個人氣場，必要特別留意。在傳統儀式中，「壓墓紙」極具象徵意義，周映君解說，這動作代表為祖先「翻新屋頂」，藉此告訴外界已有子孫來探望並整理風水，此外，若家中有剛過世尚未滿一年的親人，「一年有五個節，清明、端午、七月半、重陽、過年，每個節都要拜2天，第一天是拜剛過世的祖先，第二天是拜之前過世的列祖列宗。」為何要分開提前祭拜？因為剛過世的親人能量較弱，還無法與歷代祖先一同接受供養，至於常聽聞「沒拜好會影響家運」，周映君專業分析道，祖先其實沒有實質保佑的能力，祭拜純粹是感念長輩的傳承之恩，不過，若家中的「公媽牌」沒有妥善處理，或是該拜而未拜，確實會在無形中致使家族運勢產生挫折。周映君也指出，牌位的正確性更重要，有些祖先的名諱甚至被寫在牌位反面，導致子孫祭拜時等於在「拜祖先屁股」，這種失誤會讓先人感到不適而頻繁躁動，進而使整個家族陷入動盪與衰退，若想檢查公媽牌是否完善，可於每月初一或十五，先燒香向看顧祖先的神明稟報後再行確認，以保家宅、個人平安順心。