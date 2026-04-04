清明連假受入春以來最猛烈鋒面影響，台灣西半部遭到強烈雷雨胞轟炸。根據中央氣象署最新的累積雨量圖，新竹、苗栗一帶的降雨熱區已經出現驚人的「紫爆」景象。其中，苗栗縣災情最為慘重，不但包辦了全台降雨量前10名的量測站，多處地區更因瞬間雨量遠超排水系統負荷，出現嚴重淹水災情。
降雨熱區一圖秒懂！竹苗地區「全面紫爆」
從氣象署公布的4日00:00至12:00累積雨量圖，可以清楚看見，全台降雨熱區高度集中在西半部，特別是新竹與苗栗地區，圖上呈現代表雨量超過300毫米的「深紫色」。中央氣象署預報員曾昭誠表示，這波鋒面夾帶明顯的對流性降雨與雷擊，是入春以來降雨訊號最顯著的一波。
苗栗成重災區！包辦雨量前10名、3小時狂灌275毫米
根據氣象署今日0時至中午12時的百大雨量站資料，全台前10名降雨量測站全數落在苗栗縣，其中第一名為三灣鄉大河測站的354.0毫米，南庄鄉及高鐵苗栗測站也分別以344.0毫米與333.5毫米緊追在後。
此外，苗栗造橋鄉在短短3小時內累積高達275毫米的驚人雨量，一小時甚至破百毫米，超過「大豪雨」等級標準。由於台灣一般縣市下水道防洪設計容量大約落在每小時60至70毫米，面對如此猛烈的瞬間強降雨，排水系統根本無法承載，導致苗栗不少鄉親睡醒發現家門外直接淹成汪洋。
雨勢尚未結束！今晚南部警戒、開工日再迎新鋒面
這波強降雨還沒完全結束！氣象署提醒，隨著對流胞逐漸往南移動，今日下半天至入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨，特別是南部沿海地區午後可能會伴隨強降雨及強陣風，南部鄉親需特別留意天氣變化。
雖然週日（4/5）白天雨勢會稍稍趨緩，但下週一晚間又有另一波鋒面接近並影響台灣，屆時中部以北及基隆北海岸的降雨機率將再度提高，一路影響到下週二開工日，期間全台降雨機率偏高，北部甚至可能再次出現大雨等級的降雨。民眾若期盼真正放晴，恐怕得等到下週三至下週五鋒面遠離後，天氣才會逐步回穩。
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從氣象署公布的4日00:00至12:00累積雨量圖，可以清楚看見，全台降雨熱區高度集中在西半部，特別是新竹與苗栗地區，圖上呈現代表雨量超過300毫米的「深紫色」。中央氣象署預報員曾昭誠表示，這波鋒面夾帶明顯的對流性降雨與雷擊，是入春以來降雨訊號最顯著的一波。
苗栗成重災區！包辦雨量前10名、3小時狂灌275毫米
根據氣象署今日0時至中午12時的百大雨量站資料，全台前10名降雨量測站全數落在苗栗縣，其中第一名為三灣鄉大河測站的354.0毫米，南庄鄉及高鐵苗栗測站也分別以344.0毫米與333.5毫米緊追在後。
此外，苗栗造橋鄉在短短3小時內累積高達275毫米的驚人雨量，一小時甚至破百毫米，超過「大豪雨」等級標準。由於台灣一般縣市下水道防洪設計容量大約落在每小時60至70毫米，面對如此猛烈的瞬間強降雨，排水系統根本無法承載，導致苗栗不少鄉親睡醒發現家門外直接淹成汪洋。
雨勢尚未結束！今晚南部警戒、開工日再迎新鋒面
這波強降雨還沒完全結束！氣象署提醒，隨著對流胞逐漸往南移動，今日下半天至入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨，特別是南部沿海地區午後可能會伴隨強降雨及強陣風，南部鄉親需特別留意天氣變化。
雖然週日（4/5）白天雨勢會稍稍趨緩，但下週一晚間又有另一波鋒面接近並影響台灣，屆時中部以北及基隆北海岸的降雨機率將再度提高，一路影響到下週二開工日，期間全台降雨機率偏高，北部甚至可能再次出現大雨等級的降雨。民眾若期盼真正放晴，恐怕得等到下週三至下週五鋒面遠離後，天氣才會逐步回穩。