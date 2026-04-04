韓流天團BIGBANG自2006年出道以來，推出不少經典好歌，《謊言》、《一天一天》、《Fantastic baby》到現在都是K-POP老粉的愛，可惜成員歷經負面醜聞更迭，勝利、T.O.P.已經退團，剩下G-DRAGON（GD）、太陽、大聲，今年也決定以3人體制慶祝出道20週年。在這之前，T.O.P.發行新專輯《ANOTHER DIMENSION》，其中的〈OVAYA〉歌詞正是他對BIGBANG的告白與道別，更以團體神曲《謊言》的其中1句歌詞I'm so sorry but I love you改為：I'm so sorry but I loved以前的BIGBANG，直言過去的5人確實幸福過，但現在的他決定放下一切。
T.O.P.新歌告白BIGBANG 5人時期是最幸福的
BIGBANG成員原本為5人，包含勝利、T.O.P.、G-Dragon、太陽、大聲，但2019年，勝利因為爆發Burning Sun事件，涉及賣毒、性交易、教唆毆打等罪嫌而退團，T.O.P.則是因為在2017年服役時吸毒，形象毀於一旦，最終在2022年合約到期後，決定離開YG娛樂，等同於退出BIGBANG，事後還發生T.O.P.跟GD不和傳聞。
外界以為T.O.P.早已跟BIGBANG鬧翻，但隨著新專輯《ANOTHER DIMENSION》發行，他也透過收錄曲〈OVAYA〉首度公開想對BIGBANG說的話，歌詞寫著「很美，但我們各自都得走自己的路，因為百感交集而停下的那一刻，曾經很耀眼，但結束了，五個方向，我已經GAME OVER了」，以及改編BIGBANG神曲《謊言》的歌詞，將「I'm so sorry but I love you」改成「I'm so sorry but I loved以前的BIGBANG」。
T.O.P.在歌詞中說，在這座城市很難正常生活，常常都會有奇怪的新影片跟貼文出現，讓他喘不過氣也感到害怕，「帶著新的決心，我很抱歉但我曾愛過，我要離開BIGBANG！」也說5人時的BIGBANG雖然很美好、很幸福，但大家還是得走自己的路。
此外，當《ANOTHER DIMENSION》一上架，太陽就第一時間在IG發文幫前隊友宣傳，GD也在限動PO文支持T.O.P.，以行動打破BIGBANG不和傳聞。
📌T.O.P.〈OVAYA〉完整歌詞：
THIS SONG FOR MY FANS
這首歌是寫給我的粉絲
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
화려했지만 GAME OVAYA
曾經很耀眼，但遊戲結束了
다섯방향
五個方向
난 GAME OVAYA
我已經GAME OVER了
반짝이는 강변북로 예쁜 9시
閃閃發亮的江邊北路，美麗的晚上9點
나 오랜만에 나왔나봐
我好像真的很久沒出門了
여긴 어디지?
這裡是哪？
사람 빼곡한 Bus
擠滿人的公車
또 반칙운전
又是違規駕駛
정상으로 살기엔 이 도시는 '폭소'
在這城市想正常生活根本是笑話
난 뒷자리 앉아 Fan들과 소통
我坐在後座，和粉絲互動
엉뚱한 이 세상 Videos、New post
這個荒謬世界的影片、新貼文
"When will U comeback?"
你什麼時候回歸？
아직 끔찍해 끔찍해
還是很可怕，很可怕
I'm so sorry but I loved
我很抱歉，但我曾經愛過
예전 내 BIGBANG
過去的我的BIGBANG
잃은 것이 많아도 거침없이
即使失去很多，也毫不退縮
LET IT GO
就放手吧
그리움과 큰 아픔 만감만 빼곡
思念和巨大的痛苦塞滿了心
술잔에 꽉찬 Alcohol
酒杯裡滿滿的酒精
I was in a small, Filthy show window!
我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
화려했지만 'GAME OVAYA'
曾經很耀眼，但遊戲結束了
I was in a small, Filthy show window!
我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
가위바위보 완벽한 Times up！
猜拳遊戲，完美的時間到了！
I was in a small, Filthy show window!
我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
난 갈 때까지 간 놈, 무뎌진 감정을
我是走到極限的人，把變得遲鈍的感情
담아 적어 이 곡 "배보다 큰 배꼽"
寫進這首歌裡，「本末倒置」
화려한 옛 역사로 남기고
留下曾經輝煌的過去
새 각오 I'm so sorry but I loved "난 떠나 BIGBANG!"
帶著新的決心，我很抱歉但我曾愛過「我要離開BIGBANG！」
겁이나 순수한 너 날 듣고 커온 감성
害怕吧，你那純粹聽著我長大的感性
이제 또 새로이 달려
現在又重新開始奔跑
치욕에 번진 지나온 내 아
침 那些沾滿恥辱的過去清晨
그땐 그랬었지 혼자 펑펑
那時候就是那樣，一個人痛哭
나 평생 또렷이 확실히 보여
我這一生都會清楚的展現
난 또 눈물 훔치지
我又偷偷擦掉眼淚
그대가 황홀히 비추던 노란빛
你曾閃耀的那道金黃色光芒
다섯이 더 행복했지
五個人時更幸福
한없이 무거운 꿈 마음에 묻고
把沉重的夢埋在心底
더 아름답게 장식하리
會讓它變得更美麗
난 OVER, 난 OVER
我結束了，我結束了
난 평생 또렷이 확실히 보여
我這一生都會清楚地展現
난 또 눈물 훔치지
我又偷偷擦掉眼淚
그대가 황홀히 비추던 노란빛
你曾閃耀的那道金黃色光芒
다섯이 더 행복했지
五個人時更幸福
한없이 무거운 꿈 마음에 묻고
把沉重的夢埋在心底
더 아름답게 장식하리 난 'OVAYA'
我會把它裝飾得更美，我已經OVAYA
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
화려했지만 'GAME OVAYA'
曾經很耀眼，但遊戲結束了
I was in a small, Filthy show window!
我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
가위바위보 완벽한 Times up
猜拳遊戲，完美的時間到了
I was in a small, Filthy show window!
我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
Woah-Woah-Woah
꿈을 키워
培養夢想
Woah-Woah-Woah
T.O.P
Woah-Woah-Woah
GAME OVAYA
遊戲結束了
Woah-Woah-Woah
"OVAYA"
結束了
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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BIGBANG成員原本為5人，包含勝利、T.O.P.、G-Dragon、太陽、大聲，但2019年，勝利因為爆發Burning Sun事件，涉及賣毒、性交易、教唆毆打等罪嫌而退團，T.O.P.則是因為在2017年服役時吸毒，形象毀於一旦，最終在2022年合約到期後，決定離開YG娛樂，等同於退出BIGBANG，事後還發生T.O.P.跟GD不和傳聞。
外界以為T.O.P.早已跟BIGBANG鬧翻，但隨著新專輯《ANOTHER DIMENSION》發行，他也透過收錄曲〈OVAYA〉首度公開想對BIGBANG說的話，歌詞寫著「很美，但我們各自都得走自己的路，因為百感交集而停下的那一刻，曾經很耀眼，但結束了，五個方向，我已經GAME OVER了」，以及改編BIGBANG神曲《謊言》的歌詞，將「I'm so sorry but I love you」改成「I'm so sorry but I loved以前的BIGBANG」。
T.O.P.在歌詞中說，在這座城市很難正常生活，常常都會有奇怪的新影片跟貼文出現，讓他喘不過氣也感到害怕，「帶著新的決心，我很抱歉但我曾愛過，我要離開BIGBANG！」也說5人時的BIGBANG雖然很美好、很幸福，但大家還是得走自己的路。
此外，當《ANOTHER DIMENSION》一上架，太陽就第一時間在IG發文幫前隊友宣傳，GD也在限動PO文支持T.O.P.，以行動打破BIGBANG不和傳聞。
📌T.O.P.〈OVAYA〉完整歌詞：
THIS SONG FOR MY FANS
這首歌是寫給我的粉絲
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
화려했지만 GAME OVAYA
曾經很耀眼，但遊戲結束了
다섯방향
五個方向
난 GAME OVAYA
我已經GAME OVER了
반짝이는 강변북로 예쁜 9시
閃閃發亮的江邊北路，美麗的晚上9點
나 오랜만에 나왔나봐
我好像真的很久沒出門了
여긴 어디지?
這裡是哪？
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擠滿人的公車
또 반칙운전
又是違規駕駛
정상으로 살기엔 이 도시는 '폭소'
在這城市想正常生活根本是笑話
난 뒷자리 앉아 Fan들과 소통
我坐在後座，和粉絲互動
엉뚱한 이 세상 Videos、New post
這個荒謬世界的影片、新貼文
"When will U comeback?"
你什麼時候回歸？
아직 끔찍해 끔찍해
還是很可怕，很可怕
I'm so sorry but I loved
我很抱歉，但我曾經愛過
예전 내 BIGBANG
過去的我的BIGBANG
잃은 것이 많아도 거침없이
即使失去很多，也毫不退縮
LET IT GO
就放手吧
그리움과 큰 아픔 만감만 빼곡
思念和巨大的痛苦塞滿了心
술잔에 꽉찬 Alcohol
酒杯裡滿滿的酒精
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我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
화려했지만 'GAME OVAYA'
曾經很耀眼，但遊戲結束了
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我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
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因為百感交集而停下的那一刻
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我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
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그땐 그랬었지 혼자 펑펑
那時候就是那樣，一個人痛哭
나 평생 또렷이 확실히 보여
我這一生都會清楚的展現
난 또 눈물 훔치지
我又偷偷擦掉眼淚
그대가 황홀히 비추던 노란빛
你曾閃耀的那道金黃色光芒
다섯이 더 행복했지
五個人時更幸福
한없이 무거운 꿈 마음에 묻고
把沉重的夢埋在心底
더 아름답게 장식하리
會讓它變得更美麗
난 OVER, 난 OVER
我結束了，我結束了
난 평생 또렷이 확실히 보여
我這一生都會清楚地展現
난 또 눈물 훔치지
我又偷偷擦掉眼淚
그대가 황홀히 비추던 노란빛
你曾閃耀的那道金黃色光芒
다섯이 더 행복했지
五個人時更幸福
한없이 무거운 꿈 마음에 묻고
把沉重的夢埋在心底
더 아름답게 장식하리 난 'OVAYA'
我會把它裝飾得更美，我已經OVAYA
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
화려했지만 'GAME OVAYA'
曾經很耀眼，但遊戲結束了
I was in a small, Filthy show window!
我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
아름다워 각자 갈 길을 가야
很美，但我們各自都得走自己的路
만감의 교차 땜에 멈추던 차이야
因為百感交集而停下的那一刻
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我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！
Woah-Woah-Woah
꿈을 키워
培養夢想
Woah-Woah-Woah
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遊戲結束了
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995