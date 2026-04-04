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▲T.O.P.新歌〈OVAYA〉表示，曾愛過BIGBANG，但現在要走自己的路。（圖／IG@ttt）

T.O.P.新歌告白BIGBANG 5人時期是最幸福的

▲GD（左）、太陽（右）都轉發T.O.P.新專輯貼文，力挺前成員新作，打破不和傳聞。（圖／IG @xxxibgdrgn、＠__youngbae__）

韓流天團BIGBANG自2006年出道以來，推出不少經典好歌，《謊言》、《一天一天》、《Fantastic baby》到現在都是K-POP老粉的愛，可惜成員歷經負面醜聞更迭，勝利、T.O.P.已經退團，剩下G-DRAGON（GD）、太陽、大聲，今年也決定以3人體制慶祝出道20週年。在這之前，T.O.P.發行新專輯《ANOTHER DIMENSION》，其中的〈OVAYA〉歌詞正是他對BIGBANG的告白與道別，更以團體神曲《謊言》的其中1句歌詞I'm so sorry but I love you改為：I'm so sorry but I loved以前的BIGBANG，直言過去的5人確實幸福過，但現在的他決定放下一切。BIGBANG成員原本為5人，包含勝利、T.O.P.、G-Dragon、太陽、大聲，但2019年，勝利因為爆發Burning Sun事件，涉及賣毒、性交易、教唆毆打等罪嫌而退團，T.O.P.則是因為在2017年服役時吸毒，形象毀於一旦，最終在2022年合約到期後，決定離開YG娛樂，等同於退出BIGBANG，事後還發生T.O.P.跟GD不和傳聞。外界以為T.O.P.早已跟BIGBANG鬧翻，但隨著新專輯《ANOTHER DIMENSION》發行，他也透過收錄曲〈OVAYA〉首度公開想對BIGBANG說的話，歌詞寫著「」，以及改編BIGBANG神曲《謊言》的歌詞，將「I'm so sorry but I love you」改成「」。T.O.P.在歌詞中說，在這座城市很難正常生活，常常都會有奇怪的新影片跟貼文出現，讓他喘不過氣也感到害怕，「帶著新的決心，我很抱歉但我曾愛過，我要離開BIGBANG！」也說5人時的BIGBANG雖然很美好、很幸福，但大家還是得走自己的路。此外，當《ANOTHER DIMENSION》一上架，，以行動打破BIGBANG不和傳聞。THIS SONG FOR MY FANS這首歌是寫給我的粉絲아름다워 각자 갈 길을 가야很美，但我們各自都得走自己的路만감의 교차 땜에 멈추던 차이야因為百感交集而停下的那一刻화려했지만 GAME OVAYA曾經很耀眼，但遊戲結束了다섯방향五個方向난 GAME OVAYA我已經GAME OVER了반짝이는 강변북로 예쁜 9시閃閃發亮的江邊北路，美麗的晚上9點나 오랜만에 나왔나봐我好像真的很久沒出門了여긴 어디지?這裡是哪？사람 빼곡한 Bus擠滿人的公車또 반칙운전又是違規駕駛정상으로 살기엔 이 도시는 '폭소'在這城市想正常生活根本是笑話난 뒷자리 앉아 Fan들과 소통我坐在後座，和粉絲互動엉뚱한 이 세상 Videos、New post這個荒謬世界的影片、新貼文"When will U comeback?"你什麼時候回歸？아직 끔찍해 끔찍해還是很可怕，很可怕I'm so sorry but I loved我很抱歉，但我曾經愛過예전 내 BIGBANG過去的我的BIGBANG잃은 것이 많아도 거침없이即使失去很多，也毫不退縮LET IT GO就放手吧그리움과 큰 아픔 만감만 빼곡思念和巨大的痛苦塞滿了心술잔에 꽉찬 Alcohol酒杯裡滿滿的酒精I was in a small, Filthy show window!我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！아름다워 각자 갈 길을 가야很美，但我們各自都得走自己的路만감의 교차 땜에 멈추던 차이야因為百感交集而停下的那一刻화려했지만 'GAME OVAYA'曾經很耀眼，但遊戲結束了I was in a small, Filthy show window!我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！아름다워 각자 갈 길을 가야很美，但我們各自都得走自己的路만감의 교차 땜에 멈추던 차이야因為百感交集而停下的那一刻가위바위보 완벽한 Times up！猜拳遊戲，完美的時間到了！I was in a small, Filthy show window!我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！난 갈 때까지 간 놈, 무뎌진 감정을我是走到極限的人，把變得遲鈍的感情담아 적어 이 곡 "배보다 큰 배꼽"寫進這首歌裡，「本末倒置」화려한 옛 역사로 남기고留下曾經輝煌的過去새 각오 I'm so sorry but I loved "난 떠나 BIGBANG!"帶著新的決心，我很抱歉但我曾愛過「我要離開BIGBANG！」겁이나 순수한 너 날 듣고 커온 감성害怕吧，你那純粹聽著我長大的感性이제 또 새로이 달려現在又重新開始奔跑치욕에 번진 지나온 내 아침 那些沾滿恥辱的過去清晨그땐 그랬었지 혼자 펑펑那時候就是那樣，一個人痛哭나 평생 또렷이 확실히 보여我這一生都會清楚的展現난 또 눈물 훔치지我又偷偷擦掉眼淚그대가 황홀히 비추던 노란빛你曾閃耀的那道金黃色光芒다섯이 더 행복했지五個人時更幸福한없이 무거운 꿈 마음에 묻고把沉重的夢埋在心底더 아름답게 장식하리會讓它變得更美麗난 OVER, 난 OVER我結束了，我結束了난 평생 또렷이 확실히 보여我這一生都會清楚地展現난 또 눈물 훔치지我又偷偷擦掉眼淚그대가 황홀히 비추던 노란빛你曾閃耀的那道金黃色光芒다섯이 더 행복했지五個人時更幸福한없이 무거운 꿈 마음에 묻고把沉重的夢埋在心底더 아름답게 장식하리 난 'OVAYA'我會把它裝飾得更美，我已經OVAYA아름다워 각자 갈 길을 가야很美，但我們各自都得走自己的路만감의 교차 땜에 멈추던 차이야因為百感交集而停下的那一刻화려했지만 'GAME OVAYA'曾經很耀眼，但遊戲結束了I was in a small, Filthy show window!我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！아름다워 각자 갈 길을 가야很美，但我們各自都得走自己的路만감의 교차 땜에 멈추던 차이야因為百感交集而停下的那一刻가위바위보 완벽한 Times up猜拳遊戲，完美的時間到了I was in a small, Filthy show window!我曾被困在一個又小又骯髒的展示櫥窗裡！Woah-Woah-Woah꿈을 키워培養夢想Woah-Woah-WoahT.O.PWoah-Woah-WoahGAME OVAYA遊戲結束了Woah-Woah-Woah"OVAYA"結束了