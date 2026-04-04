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▲唐藝昕（如圖）在《浪姐7》表演蔡依林的歌曲。（圖／翻攝自唐藝昕微博）

唐藝昕睽違多年回歸 選擇舞台重新出發

▲張若昀在微博轉發老婆唐藝昕的舞台演出。（圖／翻攝自張若昀微博）

唐藝昕低潮時有丈夫陪伴 張若昀成為重要支柱

以宮廷劇《後宮甄嬛傳》中「祺貴人」一角打開知名度的唐藝昕，早在2011年便憑藉亮眼表現受到關注，之後她陸續參與多部戲劇演出逐漸累積人氣，然而在2023年出演《今生也是第一次》後她卻突然減少公開活動，幾乎從演藝圈淡出長達數年，讓不少粉絲感到疑惑與擔憂，直到近期她參與中國綜藝節目《乘風2026（浪姐7）》強勢復出，才正式宣告回歸，並坦言自己在產後皮膚生了怪病。《浪姐7》於昨（3）日正式開播，唐藝昕以參賽者身分登場，成為節目的一大亮點，她選擇在《浪姐7》這樣的女性舞台重新出發，對她而言別具意義，節目播出期間她不僅帶來久違的舞台演出，也首次在鏡頭前談及自己消失螢光幕背後的原因，坦言這段沉寂的時間，並非單純休息，而是經歷了身心層面的重大考驗。唐藝昕在節目訪談中坦言，2019年與張若昀結婚，並於隔年迎來女兒後她的身體出現異常狀況，產後不久她的皮膚開始出現明顯變化，包括表面隆起與角質變厚，即使上妝也難以掩蓋，且症狀反覆發作，始終找不到確切原因，這樣的情況讓她深受打擊，不僅影響外貌，也連帶衝擊心理狀態，逐漸減少與外界接觸，甚至一度封閉自己。在這段艱難時期，丈夫張若昀始終陪伴在旁成為她最大的支持力量，唐藝昕透露對方經常安慰她「沒有差別」、「依然很好看」來試圖幫助她重拾自信，也鼓勵她將這段時間視為人生沉澱的過程，這份穩定而溫暖的陪伴，讓她在低谷中逐步走出陰霾，也成為她重新站上舞台的重要動力來源。經過一段時間的調養與治療，唐藝昕目前已找到適合的方式控制病情，身心狀態逐漸回穩，在《浪姐7》初舞台中她挑戰蔡依林經典歌曲〈I’m Not Yours〉，展現不同以往的自信與魅力，最終獲得421票佳績，成功勝過同樣出演《甄嬛傳》的陶昕然。節目播出後，張若昀也在社群分享她的演出片段，寫下充滿鼓勵的文字，夫妻間的互動引發網友熱議與祝福。