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▲網友表示麻豆傳媒在倒閉前還預告要拍成人版的《逐玉》。（圖／翻攝自X@compasses1314）

▲正版《逐玉》由張凌赫（左）、田曦薇（右）主演。（圖／愛奇藝國際站提供）

號稱全球最大的成人片平台「麻豆傳媒」2日發文宣布將永久關閉，讓不少粉絲錯愕。X上更有網友表示，麻豆倒閉前還說要改編《逐玉》，怎麼如今就沒下文了？只見該網友分享麻豆版的《逐玉》海報，女主角是女優蘇暢，男主角則是男優言嘉佑，不少觀眾也因此好奇追問該片到底拍了沒。一名網友2日得知麻豆傳媒倒閉的消息後，火速在X發文哀號，「別呀！我還等著看麻豆的《逐玉》呢～你要是倒了，武安侯的床戲我就等不到了啊！」該網友指出，麻豆宣布倒閉前曾預告要翻拍成人版的《逐玉》，連海報都做好了，如今卻要關閉平台，讓她十分錯愕。而網友貼出的海報上，男女主角是言嘉佑、蘇暢，蘇暢皮膚白皙還有圓滾滾大眼，與田曦薇外形神似，言嘉佑則是帶著金色面具，雖然顏值跟張凌赫有差距，但側臉看起來也頗帥氣。海報更模仿《逐玉》的古裝唯美風格，拍的有模有樣，不過記者實際上麻豆的官方X查詢，並未找到這張照片，真實性有待討論。對於麻豆版《逐玉》疑似夭折的消息，網友看了也紛紛留言：「說停就停？」、「不拍了？」、「我也在等」、「據我多年看麻豆的經驗，麻豆找不到一個合飾演粉底液將軍的男優」。《逐玉》是今年3月6日才開播的古裝陸劇，由小說改編而成，男女主角是張凌赫、田曦薇，兩人不僅外型男帥女美，搭配在一起的CP感也讓粉絲直呼超甜，播出後火速爆紅，更連續3週登上Netflix全球非英語節目排名前10名；劇情主要講殺豬女救回落難侯爺，兩人最終一起並肩作戰的故事。