苗栗今（4）日清晨起遭強降雨猛攻，短短不到7小時累積雨量突破300毫米，局部地區時雨量更飆破100毫米，達大豪雨等級。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，因對流呈線性排列並形成「列車效應」，雨帶長時間滯留導致極端降雨，此情況在春季鋒面環境中相當罕見。另一氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，隨鋒面南移，中部以北雨勢將趨緩，但南部今晚至明晨恐迎降雨高峰，需防雷擊、強風與淹水。
雨帶卡苗栗一整晚！「列車效應」釀極端降雨
氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，從深夜至清晨，強對流呈線性排列，剛好在竹苗一帶形成輻合區，導致雨帶長時間滯留，形成典型「列車效應」，使降雨不斷在同一區域重複發生。短短不到7小時內累積超過300毫米雨量，情況相當嚴峻，讓粉專示警：「蠻嚴重的！這種降雨會造成災情。」
「觀氣象看天氣」指出，以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境，在春雨鋒面的背景下並不常見，因為通常缺乏劇烈降雨條件，但苗栗八甲等地時雨量已突破100毫米，顯示對流發展異常旺盛，已達大豪雨警戒等級。所幸目前雨帶已開始緩慢南移中，但雨勢預估仍會持續一段時間，「目前正緩慢往南擴展中。」
鋒面雨彈南移中！南部今晚、明晨迎降雨高峰
另一氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，隨鋒面逐漸南移，中部以北強降雨機率將逐步下降，但整體天氣仍不穩定，間歇性陣雨持續。需特別注意的是，南部地區今夜至明晨將受鋒面主體影響，對流雲系發展旺盛，可能出現本波降雨高峰，尤其台南、高雄、屏東須防範瞬間強降雨、雷擊與強陣風等劇烈天氣。
氣象署指出，受鋒面影響，全台天氣不穩，西半部普遍出現陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫降雨。清晨新竹至台中已出現豪雨以上等級降雨，尤其苗栗局部地區時雨量超過100毫米，3小時累積雨量更突破200毫米，並伴隨雷電與強陣風。
隨著鋒面南移，上午台中、彰化每小時雨量仍達40至50毫米，強降雨區域正往嘉義、台南、高雄與屏東擴展。整體而言，西半部降雨時間長、範圍廣，易出現短延時強降雨與局部豪雨，低窪地區需嚴防積淹水，民眾應避免在劇烈天氣期間外出。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」分析，從深夜至清晨，強對流呈線性排列，剛好在竹苗一帶形成輻合區，導致雨帶長時間滯留，形成典型「列車效應」，使降雨不斷在同一區域重複發生。短短不到7小時內累積超過300毫米雨量，情況相當嚴峻，讓粉專示警：「蠻嚴重的！這種降雨會造成災情。」
「觀氣象看天氣」指出，以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境，在春雨鋒面的背景下並不常見，因為通常缺乏劇烈降雨條件，但苗栗八甲等地時雨量已突破100毫米，顯示對流發展異常旺盛，已達大豪雨警戒等級。所幸目前雨帶已開始緩慢南移中，但雨勢預估仍會持續一段時間，「目前正緩慢往南擴展中。」
另一氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，隨鋒面逐漸南移，中部以北強降雨機率將逐步下降，但整體天氣仍不穩定，間歇性陣雨持續。需特別注意的是，南部地區今夜至明晨將受鋒面主體影響，對流雲系發展旺盛，可能出現本波降雨高峰，尤其台南、高雄、屏東須防範瞬間強降雨、雷擊與強陣風等劇烈天氣。
氣象署指出，受鋒面影響，全台天氣不穩，西半部普遍出現陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫降雨。清晨新竹至台中已出現豪雨以上等級降雨，尤其苗栗局部地區時雨量超過100毫米，3小時累積雨量更突破200毫米，並伴隨雷電與強陣風。
隨著鋒面南移，上午台中、彰化每小時雨量仍達40至50毫米，強降雨區域正往嘉義、台南、高雄與屏東擴展。整體而言，西半部降雨時間長、範圍廣，易出現短延時強降雨與局部豪雨，低窪地區需嚴防積淹水，民眾應避免在劇烈天氣期間外出。