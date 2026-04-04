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▲有卡琳娜粉絲爆料，她疑似在參與《浪姐6》錄影期間和工作人員傳出戀情。（圖／翻攝自微博）

▲烏克蘭Coser卡琳娜（如圖）參與《浪姐6》時驚艷全場，她身高188公分，搭配銀白短髮及西裝馬甲，帥氣Cos動漫《時光代理人》角色陸光亮相，超級帥氣。（圖／翻攝自微博）

▲卡琳娜打破常規變身二次元動漫美男子，帥氣的模樣，讓一起錄影《浪姐6》的姐姐們變成迷妹。（圖／翻攝自微博）

▲曾參與《浪姐6》錄影的Coser卡琳娜疑似和工作人員傳出戀情，有粉絲發文表達不滿。（圖／翻攝自微博）

▲有卡琳娜粉絲爆料，她疑似在參與《浪姐6》錄影期間和工作人員傳出戀情。（圖／翻攝自微博）

隨著2026《乘風破浪的姐姐7》（浪姐7）熱播，去年曾參加《浪姐6》的烏克蘭的超人氣Coser 卡琳娜（Karina），在4月1日愚人節當天傳出與節目組工作人員談戀愛，引發關注。有粉絲在微博社群平台發長文指控卡琳娜隱瞞戀情，並痛批節目組管理失職，希望能給個交代，也有粉絲認為，這消息是在愚人節當天，不足採信，且卡琳娜本人並沒有對此事回應，事情真相引起討論。有粉絲以微博帳號「Melylove|卡琳娜」揭露，卡琳娜疑似在 2025年錄製《浪姐6》期間，與一名女性工作人員發展出親密關係。兩人認識僅1至2個月便確定關係，且卡琳娜主動向圈內好友公開，卻唯獨對一路扶持她的粉絲隱瞞。該粉絲指出，卡琳娜被指在杭州漫展帶著戀人出席，一邊與粉絲進行簽名、貼貼等親密互動，一邊卻讓戀人在旁監視，讓不知情的粉絲感到極度不適。且2025年底至2026年初，卡琳娜被爆為了戀愛暫停所有公開活動，頻繁往返長沙約會，卻未向粉絲解釋原因，甚至連新年祝福都缺席，令支持者不滿。回顧去年卡琳娜參加《浪姐6》，在眾多盛裝出席的姐姐中，卡琳娜不像其他姐姐們走美美路線，而是以動漫《時光代理人》人氣角色「陸光」的造型帥氣亮相，188公分的身高加上銀白色短髮與西裝馬甲，讓錄影現場從競技舞台秒變大型漫畫展現場。過往《浪姐》初舞台多走優雅、嫵媚或傳統實力派路線，但卡琳娜一登場，風格瞬間突變。帶來標誌性的二次元手勢舞，靈動且帥氣的動作與傳統舞台形成強烈反差，讓台下的姐姐們集體變身迷妹。現場甚至出現了漫畫展才有的特殊景象，姐姐們紛紛排隊要求摸頭，甚至出現「領取無料小卡」的互動，逼得卡琳娜用略顯羞澀的中文直呼：「你們不要這樣！」卡琳娜是來自烏克蘭的職業模特兒與知名美妝、時尚博主。畢業於烏克蘭國立美術學院的她，有深厚的藝術底蘊，2018年定居中國廈門，開始嘗試各類動漫 Cosplay。卡琳娜本身外型條件好，有188公分的高挑身材與精緻五官，女扮男裝英氣逼人，讓她在二次元圈擁有極高人氣，曾裝扮成《咒術迴戰》五條悟、《光與夜之戀》查理蘇等角色。2023年卡琳娜丈夫仲尼在峇里島遭遇海難，引發外界對他關注。去年她以擅長的二次元文化向主流綜藝發起挑戰，也為自己添上一筆話題。