各位爸爸媽媽請注意，最實用的兒童節禮物來了！下個月（5月）即將進入 115 年（2026年）報稅季，申報的是 114 年度綜合所得稅。財政部特別提醒，深受育兒家庭關注的「幼兒學前特別扣除額」今年迎來史上最大加碼。由於新制大幅調升額度且取消排富，若家中有 3 名符合條件的幼兒，最高可享有 60 萬元的扣除額。財政部也特別曝光「正確算式」，提醒家長千萬別算錯，否則這份紅包恐大縮水！
育兒家庭減稅利多！取消排富、額度加碼「史上最強」
財政部表示，為了落實「0-6 歲國家一起養」政策，今年報稅有三大變革，不論家庭所得高低皆能有感減稅：
財政部曝正確算式！3 娃扣 60 萬這樣來
如果您是「三寶爸媽」，且孩子都在 6 歲以下，請收藏這組「爽領 60 萬紅包」的算式：
這就是標題提到的關鍵誤區！財政部強調，這裡的名次判定是指「符合 6 歲以下條件的有幾名」，而不是家中的總排行。
財政部提醒家長，申報 114 年度綜所稅時，符合 0-6 歲標準的子女，生日必須落在 108 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日。報稅季即將於 5 月展開，建議善用網路申報系統，讓系統為您自動帶入最有利的計算公式，確保這份「節稅紅包」領得正確又不漏接。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部表示，為了落實「0-6 歲國家一起養」政策，今年報稅有三大變革，不論家庭所得高低皆能有感減稅：
- 取消排富規定：正式打破過去「所得稅率 20% 以上不能領」的限制，所有家庭皆可適用。
- 適用年齡擴大：年齡基準從 5 歲提高至 6 歲，生日在「108/1/1 ～ 114/12/31」的子女都算數。
- 金額翻倍調升：第 1 名子女扣除額調升至 15 萬元；第 2 名及以上子女更直接加碼至每人 22.5 萬元。
如果您是「三寶爸媽」，且孩子都在 6 歲以下，請收藏這組「爽領 60 萬紅包」的算式：
- 第 1 名子女：15 萬元
- 第 2 名子女：22.5 萬元
- 第 3 名子女：22.5 萬元
- 【算式：15萬 + 22.5萬 + 22.5萬 = 60 萬元】
這就是標題提到的關鍵誤區！財政部強調，這裡的名次判定是指「符合 6 歲以下條件的有幾名」，而不是家中的總排行。
❌ 容易算錯的案例： 假設家中有大寶（10 歲）、二寶（6 歲）、小寶（3 歲）。 許多家長會以為二寶是「第 2 名」想扣 22.5 萬，但這完全算錯了！報稅提醒：快對一下出生日期
✅ 正確算式解析：
- 大寶（10 歲）：已超過 6 歲，完全不列入此項計算。
- 二寶（6 歲）：在「6 歲以下」條件中變為「第 1 名」，適用 15 萬元。
- 小寶（3 歲）：在「6 歲以下」條件中算「第 2 名」，適用 22.5 萬元。
- 【正確總額：15萬 + 22.5萬 = 37.5 萬元】
財政部提醒家長，申報 114 年度綜所稅時，符合 0-6 歲標準的子女，生日必須落在 108 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日。報稅季即將於 5 月展開，建議善用網路申報系統，讓系統為您自動帶入最有利的計算公式，確保這份「節稅紅包」領得正確又不漏接。