Google近期悄悄釋出一項超佛心福利，只要是 「Google AI Pro」訂閱方案用戶，原本的雲端儲存空間將從 2TB直接升級到5TB，而且價格維持不變，等於「加量不加價」，台灣用戶也已經可以同步升級，但不是所有2TB用戶都能自動被升級，這次調整僅限於「Google AI Pro」訂閱用戶。
這波2TB免費升級升5TB的主要受惠對象是Google AI Pro會員，根據9to5Google報導指出，Google已將AI Pro方案從2TB直接提升到5TB，且面向全球用戶、無須額外加價。根據Google AI方案頁，Google AI Pro目前已明列提供5TB儲存空間。
誰能被自動升級到5TB？
現有Google AI Pro訂閱者：Google已將AI Pro方案的雲端儲存容量從2TB提升至5TB，原有訂戶會自動升級，帳單價格維持不變 。
新訂Google AI Pro的用戶：新申辦的會員開通即享有5TB空間，AI功能與雲端儲存同步到位 。
5TB以上的Google One方案管理者：若是Google One 5TB或更高階方案的「plan manager」，也會同步享有與AI Pro相同的AI功能與雲端空間權益 。
哪些用戶不會被升級？
這次調整僅限於「Google AI Pro」訂閱，一般Google One 2TB用戶不會自動升為5TB 。另外，100GB或更小的標準儲存方案，也不在此次升級範圍內，而部分透過第三方電信方案、Pixel Pass或學校/教育專案等特殊管道取得儲存空間的用戶，無法直接申辦或升級到Google AI Pro，因此也不在這波升級名單中。
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誰能被自動升級到5TB？
現有Google AI Pro訂閱者：Google已將AI Pro方案的雲端儲存容量從2TB提升至5TB，原有訂戶會自動升級，帳單價格維持不變 。
新訂Google AI Pro的用戶：新申辦的會員開通即享有5TB空間，AI功能與雲端儲存同步到位 。
5TB以上的Google One方案管理者：若是Google One 5TB或更高階方案的「plan manager」，也會同步享有與AI Pro相同的AI功能與雲端空間權益 。
哪些用戶不會被升級？
這次調整僅限於「Google AI Pro」訂閱，一般Google One 2TB用戶不會自動升為5TB 。另外，100GB或更小的標準儲存方案，也不在此次升級範圍內，而部分透過第三方電信方案、Pixel Pass或學校/教育專案等特殊管道取得儲存空間的用戶，無法直接申辦或升級到Google AI Pro，因此也不在這波升級名單中。