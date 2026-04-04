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清明節為何要吃潤餅？背後原因公開：象徵團聚

▲清明節吃潤餅源自寒食節禁火吃冷食的習俗，隨著時間演變，逐漸與掃墓祭祖文化結合，潤餅在台灣也象徵將春天食材包入其中，代表順應節氣與團圓。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

南北潤餅差在哪？餡料與口感大不同

◼︎北部潤餅：水煮蔬菜＋紅糟肉、口感清爽偏濕潤

◼︎南部潤餅：乾炒配料＋油麵、風味甜香濃郁

▲台灣南北潤餅差異明顯，北部以水煮蔬菜搭配紅糟肉為主，口感清爽濕潤；南部則偏好乾炒餡料並加入油麵，口味甜香且更有飽足感。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

清明節潤餅「內餡加麵」掀熱議！網友戰南北吃法

▲營養師高敏敏提醒，潤餅熱量偏高，建議以瘦肉、蔬菜與無糖堅果粉替代高油高糖食材，在享受美食的同時也能兼顧健康。（圖／取自高敏敏臉書粉專）

清明節連假到來，潤餅成為不少家庭餐桌上的應景美食，但南北口味差異年年掀起討論，南北潤餅差異主要在內餡與料理方式，北部偏清爽濕潤，南部則因加入油麵與甜花生粉而風味濃郁，兩派吃法各有支持者，其中「潤餅加麵」話題更是引發南部網友共鳴，直言這是從小吃到大的標配，展現了各地多元吃法。清明節吃潤餅的由來，與寒食節習俗密不可分。早期寒食節期間禁火，人們只能食用冷食，因此會準備不需加熱、方便入口的料理。潤餅以薄皮包裹蔬菜、豆干與肉類，不僅清爽，也符合節氣轉暖時的飲食需求，久而久之與掃墓、祭祖活動產生連結。由於清明與寒食節時間相近，兩者習俗逐漸融合，也讓「清明吃潤餅」成為固定文化。在台灣，潤餅更被賦予「將春天食材包入其中」的象徵意義，代表順應節氣與家族團聚。北部潤餅多以水煮方式處理內餡，常見高麗菜、豆芽菜等蔬菜，再搭配紅糟肉提升香氣，整體吃起來較為濕潤、清爽。調味上通常較單純，糖粉使用較少，甚至有些店家完全不加，強調食材原味。南部潤餅又被稱為春捲，內餡多先經過乾炒處理，除了基本蔬菜外，還會加入豆干、香菇、蝦仁、香腸、滷肉，甚至油麵，整體層次更豐富、口感也更有飽足感。花生粉部分通常混入較多糖粉，呈現甜香風味，且整體口感較乾，與北部潤餅形成鮮明對比。一名任職教師的網友曾在Threads分享，與學生討論潤餅內餡時提到「潤餅加麵」，卻被學生笑稱「哪有人潤餅加麵的」，讓他忍不住發問：「請問潤餅加麵很奇怪嗎？大家來互相探討潤餅料。」貼文曝光後，引發大量南部網友共鳴，「高雄人目前潤餅+麵資歷30年」、「長大離開嘉義工作，才知道外面的潤餅竟然沒有炒麵」、「我台南鹽水人，從小潤餅都加豆菜麵」、「南部人，小時候吃阿嬤都有加油麵欸」。也有不同地區網友分享自家吃法，「地區不一樣加的也不同，我台北人就是普通花生粉、菜、豆乾、糖、紅糟肉」、「我們家的話碎油條是精髓」、「花生粉加爆才是靈魂～香菜花生粉這CP，我死嗑了」、「我高雄人我吃潤餅包烏魚子」。營養師高敏敏指出，不論南北潤餅都不算低熱量食物，但可透過替換食材降低負擔。例如將五花肉或炸肉改為瘦肉、雞絲或豆干，兼顧蛋白質與熱量控制；炸蛋酥可改為煎蛋絲，減少吸油量；南部常見的油麵可替換成豆芽菜，增加膳食纖維；酸菜因鈉含量偏高，建議改用蔬菜或菇類；含糖花生粉則可改為無糖堅果粉，在保留香氣的同時降低熱量。