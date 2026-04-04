日本17歲最強高中生女歌手tuki.以破億神曲〈晩餐歌〉紅遍國際，出道2年多的她首度出國，選在清明連假來台開唱，今（4）日站上台北小巨蛋就引爆轟動，即使看不到長相，場館依舊擠爆萬人要聽她唱歌，〈一輪花〉、〈地獄恋文〉、〈アイモライモ〉一出，好歌喉震撼台下爆雞皮。由於她出道至今長相未公開，所以今天入場規範嚴謹，只要拿出手機就會被請出場，也嚴格禁止帶螢光棒、望遠鏡入內，令人更加好奇tuki.的神顏到底有多美。
tuki.長相保密到家 拿出手機就被請出去
tuki.出道至今從未公開亮相過，在日本的演唱會上，場內都嚴格禁止帶螢光棒、發光物以及望遠鏡，神祕顏值保密到家，依舊憑藉絕美歌喉累積一票死忠粉絲；她今天首度來台開唱，工作人員不斷宣導「場內禁止拍照，拿出手機就會把你請出場，不能再進場。」也禁止攜帶螢光棒跟望遠鏡，規範也是嚴謹到不行。
tuki.首次出國就來台灣開唱 2天小巨蛋門票賣光光
tuki.今天是第一次出國，就選在台北小巨蛋舉辦2場演唱會，從未來過就讓2.3萬張票券秒殺完售，獲封最強高中生！她今晚以〈一輪花〉作為開場，在暗燈下彈琴獻出歌聲，接著帶來〈地獄恋文〉，好歌喉讓全場爆雞皮，直呼tuki.聲音真的好有爆發力。
為了保護神祕長相，她唱完第3首歌〈アイモライモ〉之後，全場燈光沒打開，而是以滿天星的布幕呈現她的身影，tuki.也以中文說：「大家好我是，tuki.！」今天是第一次來到台北、第一次到海外，超開心的，見到大家很開心，要大家一起玩到最後。
tuki.介紹 13歲玩吉他開啟創作魂、推出億級神曲〈晩餐歌〉
tuki.（つき）是日本17歲高中女生創作歌手，身分神祕，姓名、長相與背景全數未公開，卻在短時間內用作品直接打進主流市場。她2023年9月推出數位單曲〈晩餐歌〉，隔年1月就衝上《Billboard Japan Hot 100》冠軍，同時以15歲成為最年少奪冠者，聲量一路往上疊加，2025年5月串流更突破5億次，從網路爆紅一路站穩排行榜。曝光度也隨著成績提升，2024年起開始頻繁登上電視節目。
她的起點其實很簡單，從小學鋼琴，13歲疫情停課太無聊開始摸吉他，意外打開創作開關，2022年還是國中生時把彈唱丟上TikTok直接被推爆。〈晩餐歌〉也是一路從副歌片段開始在平台擴散，翻唱與使用量狂飆，YouTube彈唱版上線短短幾天破百萬，至今累積約1.6億觀看。
2025年，她推出首張專輯《15》收錄15歲前創作，同年3月底宣布結束「tuki.（15）」身分，4月起以「tuki.（16）」重新出發，接著一路丟出更猛行程，2026年2月11日直攻日本武道館開個唱，今天4月4日、5日更直接登上台北小巨蛋連開兩場，首度來台完全沒有在試水溫，票券全售罄。
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tuki.出道至今從未公開亮相過，在日本的演唱會上，場內都嚴格禁止帶螢光棒、發光物以及望遠鏡，神祕顏值保密到家，依舊憑藉絕美歌喉累積一票死忠粉絲；她今天首度來台開唱，工作人員不斷宣導「場內禁止拍照，拿出手機就會把你請出場，不能再進場。」也禁止攜帶螢光棒跟望遠鏡，規範也是嚴謹到不行。
tuki.首次出國就來台灣開唱 2天小巨蛋門票賣光光
tuki.今天是第一次出國，就選在台北小巨蛋舉辦2場演唱會，從未來過就讓2.3萬張票券秒殺完售，獲封最強高中生！她今晚以〈一輪花〉作為開場，在暗燈下彈琴獻出歌聲，接著帶來〈地獄恋文〉，好歌喉讓全場爆雞皮，直呼tuki.聲音真的好有爆發力。
為了保護神祕長相，她唱完第3首歌〈アイモライモ〉之後，全場燈光沒打開，而是以滿天星的布幕呈現她的身影，tuki.也以中文說：「大家好我是，tuki.！」今天是第一次來到台北、第一次到海外，超開心的，見到大家很開心，要大家一起玩到最後。
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tuki.（つき）是日本17歲高中女生創作歌手，身分神祕，姓名、長相與背景全數未公開，卻在短時間內用作品直接打進主流市場。她2023年9月推出數位單曲〈晩餐歌〉，隔年1月就衝上《Billboard Japan Hot 100》冠軍，同時以15歲成為最年少奪冠者，聲量一路往上疊加，2025年5月串流更突破5億次，從網路爆紅一路站穩排行榜。曝光度也隨著成績提升，2024年起開始頻繁登上電視節目。
她的起點其實很簡單，從小學鋼琴，13歲疫情停課太無聊開始摸吉他，意外打開創作開關，2022年還是國中生時把彈唱丟上TikTok直接被推爆。〈晩餐歌〉也是一路從副歌片段開始在平台擴散，翻唱與使用量狂飆，YouTube彈唱版上線短短幾天破百萬，至今累積約1.6億觀看。
2025年，她推出首張專輯《15》收錄15歲前創作，同年3月底宣布結束「tuki.（15）」身分，4月起以「tuki.（16）」重新出發，接著一路丟出更猛行程，2026年2月11日直攻日本武道館開個唱，今天4月4日、5日更直接登上台北小巨蛋連開兩場，首度來台完全沒有在試水溫，票券全售罄。