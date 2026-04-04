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tuki.表演神曲〈晚餐歌〉 感謝台灣歌迷把時間留給她

tuki.是誰？17歲日本歌手、長相保密到家 因〈晩餐歌〉爆紅

日本創作歌手tuki.因為一首〈晚餐歌〉被挖掘並成為歌手出道，今年才17歲的她，，即使長相保密到家，2天2場仍吸引2.3萬人搶票，賣到翻的狀況顯現其高人氣。tuki.今晚在表演讓她成名的〈晚餐歌〉之前，準備了一段話謝謝歌迷，「」並以繁體中文的方式呈現在大營幕上，謝謝歌迷讓她有機會出國開演唱會。她今晚以〈一朵花〉揭開演唱會序幕，壓軸紛紛送上〈SOS〉、〈人生讚歌〉，經典神曲〈晚餐歌〉則排在第17首，但在表演這首成名曲之前，tuki.則表示謝謝大家今天把珍貴的時間交給她，她也一樣，把珍貴的時間交給大家，因為都是重要的時間、重要的心意、重要的感受，所以才能一同聚集在一起。不只親自唸出感謝的話，這段話也以繁體中文的方式投放在大螢幕上，真摯發言動容全場，tuki.最後以〈登月計劃〉壓軸獻出；驚喜的是，她也送上安可環節，讓萬名觀眾感動又開心。今晚值得回味的還有一段，表演來到中間時，tuki.一一介紹團隊，大家秀出這趟訪台吃到的台菜美食，對炸臭豆腐+台式泡菜的組合念念不忘，透露是去夜市時發現的寶藏，好吃到直喊中文：「真的很好吃！」其實來台之前，tuki.就知道有台式泡菜臭豆腐的食物，雖然外國人都難以接受臭豆腐的味道，但既然是初次來台便決定鼓起勇氣嘗試，其他人還大喊「我愛台灣」、「小籠包」，也表示下次來台，要試試其他烹煮方式的臭豆腐，也希望在那之前，歌迷可以推薦好吃的臭豆腐店家給她。今天謝謝大家把你們珍貴的時間交給我，不過我想，其實我也是一樣的，我珍貴的時間，也交給了大家。我們彼此，把重要的時間、重要的心意、重要的感受帶到這裡，才能像現在這樣待在同一個地方，我真的覺得這是一件很特別的事情。所以對我來說，比起把大家當成觀眾、歌迷，我更覺得我們是一起在努力過生活的夥伴。演出快要結束了，還剩下3首歌，今天真的、真的很謝謝大家，謝謝大家。tuki.（つき）是日本創作女歌手，因為現在只有17歲還是高中生，所以真實姓名、長相、出身地等資訊都未公開。她從幼稚園開始學鋼琴，到了13歲因為疫情期間學校停課、實在太無聊就開始摸索吉他，結果因此開啟創作之路。2022年還是國二生的她把彈唱影片丟上TikTok立刻被瘋傳，開始受到關注；2023年7月7日，她在TikTok以無標題上傳〈晩餐歌〉的副歌，後來陸續分享第一段、C段等製作過程，8月16日再正式以〈晩餐歌〉名義重新發布副歌。〈晩餐歌〉很快就在TikTok被大量使用，翻唱影片也爆量出現，到了2023年9月，終於正式推出數位單曲〈晩餐歌〉，2024年1月24日拿下《Billboard Japan Hot 100》綜合排行榜冠軍；到了2025年5月，更以史上最年輕之姿，累積串流突破5億次。出道2年多的tuki.，今天是第一次出國，首個海外演出就獻給台灣，不試水溫直接在台北指標性的小巨蛋開唱2天，2場2.3萬張票券完售，人氣非凡。可愛的是，，吸引一票粉絲按讚。1《一朵花》2《地獄情書》3《Aimoraimo》4《星星街道的車站》5《SAKURA KIMI WATASHI》6《The Lonely Whale》7《Kotonoha》8《Damashiai》9《STRANGERZ》10《Marlboro》11《HYURURIRAPAPPA》12《零-zero-》13《Guilty》14《Saitei Kaiwai》15《SOS》16《人生讚歌》17《晚餐歌》18《愛的有效期限》19《登月計劃》