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▲要提醒，不要把衣物晾掛在在除濕機正上方，以免掉落遮住進出風口，影響機器散熱。（示意圖／486先生提供）

洗衣機多脫水一次

靠除濕機乾燥衣物

熨斗消毒同時整平衣物

加碼：弄乾濕鞋子的方式

▲譚敦慈建議衣服洗完之後，可以用洗衣機多脫水一次，這樣方法可以除去更多的水分，幫助衣服更快乾燥。（示意圖／取自photoAC）

想趁連假幫衣櫃換季可能要再緩緩了！根據中央氣象署預報指出，受到鋒面影響，臺灣西半部今（5）天還是有大雨或局部豪雨發生的機率，下周一另一鋒面靠近，下周二鋒面影響及東北季風增強，要一直到下周四才會轉晴。連日的降雨該如何快速乾衣服，連日降雨，晾在室內的衣服好幾天還是乾不了，甚至有些濕濕臭臭的味道，孩子的制服還沒乾，上班的工作服也還是濕的，與其用吹風機、電風扇吹，不如來偷學家事教母譚敦慈雨天乾衣術，靠家中的小家電除濕機神救援。潮濕的陰天，洗好的衣服不容易乾，譚敦慈建議衣服洗完之後，可以用洗衣機多脫水一次，這樣方法可以除去更多的水分，幫助衣服更快乾燥，而第二次脫水時，記得要先把衣服拿來出來抖鬆，然後再放入洗衣機脫水，這樣才會更有效果。有研究指出在室內晾衣服很容易讓細菌和黴菌數量上升，想要用除濕機乾燥衣物，建議把半乾的衣物放到家中的小空間，像是衣帽間、浴室等，將除濕機放在環境的正中間，把衣服掛上後並開啟除濕機進行除濕，譚敦慈特別提醒，除濕前要先將門窗緊閉，如果是在廁所，需要蓋上馬桶蓋，才能加強在室內的乾衣效果。如果掛在陽台，衣服總是半濕半乾，放了幾天還是達不到乾衣的效果，除了用除濕機之外，如果剛好有衣物需要熨整，透過熨斗熱氣溫度也能快速的帶走水分，一來可以高溫消毒，同時衣服有一點水氣有點也較容易平整衣物。譚敦慈提到，網路上有很多烘鞋產品可以選擇，且價格都不貴，會是雨天鞋子淋濕的好幫手，如果家中沒有烘鞋機，可以在鞋子內塞報紙或廚房紙巾來加速乾燥，或是拿掉鞋墊，將鞋子跟著衣服一起用除濕機帶走鞋子的濕氣。