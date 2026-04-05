清明連假優惠還沒完，下雨天懶得出遠門，就近逛逛5大服飾店換季囤貨有優惠！不只NET下殺120元，UNIQLO也低至149元起，還有H&M、GU、Gap都有特價，《NOWNEWS今日新聞》推薦必買清單一次整理。

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NET：不用等紅標！童裝下殺120元　大人襯衫才150元

清明連假呼應兒童節，NET推出組合商品優惠活動，讓大家不用等紅標商品湊5件，就能買到超低折扣服飾。推薦童裝平均每件下殺120元、大人也有襯衫最便宜150元等。提醒大家，活動商品依門市販售為主，搶貨要快。

◾️下殺120元！女童人氣印花T恤「3件360元」特價。

◾️下殺133元！男童人氣印花T恤「3件399元」特價。

◾️低至200元！女童活力休閒短褲「2件400元」特價。

◾️低至225元！男童活力休閒短褲「2件450元」特價。

◾️童牛仔短褲「2件650元」特價：最便宜一件325元。

◾️男牛仔短褲「2件950元」特價：最便宜一件475元。

◾️女牛仔活力短褲「2件849元」特價：最便宜一件424.5元。

◾️下殺150元！女短版襯衫「2件300元」特價。

UNIQLO：下殺149元起！消費滿額免費送氣球　清明連假優惠

UNIQLO即日起至4月9日，推出「全家春遊一起GO！」優惠，推薦多款人氣商品與明星同款可享期間限定優惠價格。即日起46日（一），於實體店舖消費且含任一童裝或嬰幼裝，即贈「童趣氣球」乙個（每日限量，贈完為止）。

◾️下殺149元！481951「AIRism極細網眼坦克背心」。

◾️下殺149元！481993 「女童AIRism棉質細肩帶背心」。

◾️下殺149元！481772 「新生兒棉質網眼包臀衣」。

◾️485616「嬰幼兒AIRism棉質圓領T恤」特價249元。

◾️484065「女童羅紋T恤」特價290元。

◾️484064「女童刺繡褲裙」特價390元。

◾️483406「童裝防潑水輕便短褲」特價390元。

◾️483457「女裝AIRism棉質T恤」特價290元。

◾️特價490元！485454「UNIQLO and JW ANDERSON 雙色T恤」。

◾️特價590元！485473「女裝開衩褲裙」。

◾️特價590元！484928「女裝 牛津條紋寬版襯衫」。

H&M：滿額85優惠！童裝買2送1

清明連假H&M推出兒童節特惠禮遇，即日起至4月6日，童裝購物滿990元，可享85折優惠。

提醒大家，活動僅限H&M童裝商品，可叠加童裝買2送1商品；門市和官方網路商店同步進行。

GU：下殺250元起！神鞋現省200元

GU春日樂購節三波段優惠，第二波4月3日至4月9日推薦亮點單品：

◾️下殺250元！「女裝DRY短版T恤」。

◾️下殺250元！「童裝休閒風T恤」。

◾️現省200元！「女裝繫帶芭蕾運動鞋」特價790元（原價990元）。

◾️「女裝空氣感飄逸襯衫」特價390元。

◾️「女童羅紋輕便寬版喇叭褲」特價390元。

◾️「柔軟尼龍肩背包」特價490元。

◾️「Barrel Ankle輕便錐形褲」特價690元。

Gap：正價商品「最低3件6折」春季優惠！

Gap春季單品優惠，全新正價商品可享「2件7折、3件6折」。兒童節推薦小孩最愛的《汽車總動員》，Cars閃電麥坤聯名系列童裝也在折扣範圍內。

提醒大家，商品到貨情況，以門市現貨為準；活動詳情及日期以各門市及官方網站公告為主。


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