清明連假最後一天，不少人仍把握時間遊玩，趁空到奇美博物館看展。不過，官方小編在粉絲團公告5大愛的叮嚀，建議大家小心園區的鵝群，「因為大白鵝會追人，要保持安全距離」，還提醒回家後別忘記簽聯絡簿、確認小孩功課做完沒，引起眾人共鳴：「很懂亞洲家長」。
清明連假看展高峰！奇美博物館5大叮嚀引共鳴：很懂亞洲家長
2026年清明連假與兒童節，不少父母帶著小孩趁放假時間，到台南奇美博物館欣賞大英博物館《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展。
奇美博物館小編，在粉絲團公告5大愛的叮嚀，表示：「如果你是一位愛家愛生活愛小孩的家長，連假來奇美博物館野餐看展時，以下是你可能會對小孩說的話」，附上幽默解讀與實用提醒，引起眾人共鳴大讚「很懂」、「奇美小編厲害文」。
1、「走快點」：因為台南很熱
官方小編幫父母解釋，奇美博物館園區非常遼闊，如果大家已經預約好日期與時段參觀特展，貼心表示：「走快點」可以趕快進博物館大門，安心準時、防曬又能躲太陽。
2、「小心鵝群」：因為白鵝會追人
奇美博物館園區的大白鵝們「鵝名遠播」，「小心白鵝」可不是講假的，官方建議：「大家可以保持安全距離，遠看最可愛。」引來鐵粉讚聲「千萬不要去追鵝群！」小編還忍不住提醒：「千萬不要被牠們可愛的外表欺騙啊」、「小編聽說有人的三明治被吃掉了」，令人莞爾。
3、「不要放風箏」：因為吹走撿不回來
由於奇美博物館園區鄰近機場，屬於航空管制區，有規定禁止所有能空飛的物體。官方建議：「不要放風箏」可以確保錢包安全不傷心，連帶提醒「空拍機、氣球也都不可以喔」，而且吹走也是撿不回來的。
4、「看這邊笑一個」：因為錯過不再
奇美博物館園區風景優美、不管館內館外都好拍，官方小編貼心提醒，「請務必（把握小孩還配合拍照的年紀）留下最美麗的親子出遊回憶！」讓家長秒懂「小編應該有孩子，知道要提醒趁著孩子還願意拍照的年紀」，觸發共鳴。
5、「記得回家簽聯絡簿跟看功課」：連假過後特別容易忘記
奇美博物館小編還把重點擺最後，點名「有聯絡簿跟回家功課的趕快先拿出來看一下」，受到家長支持表示：「小編提的最後一點 很懂～」，直呼「奇美小編厲害文」。
提醒大家，連假最後一天不只要把握時間放鬆，也要掌握返鄉受困車潮、或者收假收心的心理準備，才能好好迎接上班、上課的心情。
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2026年清明連假與兒童節，不少父母帶著小孩趁放假時間，到台南奇美博物館欣賞大英博物館《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展。
奇美博物館小編，在粉絲團公告5大愛的叮嚀，表示：「如果你是一位愛家愛生活愛小孩的家長，連假來奇美博物館野餐看展時，以下是你可能會對小孩說的話」，附上幽默解讀與實用提醒，引起眾人共鳴大讚「很懂」、「奇美小編厲害文」。
1、「走快點」：因為台南很熱
官方小編幫父母解釋，奇美博物館園區非常遼闊，如果大家已經預約好日期與時段參觀特展，貼心表示：「走快點」可以趕快進博物館大門，安心準時、防曬又能躲太陽。
2、「小心鵝群」：因為白鵝會追人
奇美博物館園區的大白鵝們「鵝名遠播」，「小心白鵝」可不是講假的，官方建議：「大家可以保持安全距離，遠看最可愛。」引來鐵粉讚聲「千萬不要去追鵝群！」小編還忍不住提醒：「千萬不要被牠們可愛的外表欺騙啊」、「小編聽說有人的三明治被吃掉了」，令人莞爾。
由於奇美博物館園區鄰近機場，屬於航空管制區，有規定禁止所有能空飛的物體。官方建議：「不要放風箏」可以確保錢包安全不傷心，連帶提醒「空拍機、氣球也都不可以喔」，而且吹走也是撿不回來的。
4、「看這邊笑一個」：因為錯過不再
奇美博物館園區風景優美、不管館內館外都好拍，官方小編貼心提醒，「請務必（把握小孩還配合拍照的年紀）留下最美麗的親子出遊回憶！」讓家長秒懂「小編應該有孩子，知道要提醒趁著孩子還願意拍照的年紀」，觸發共鳴。
5、「記得回家簽聯絡簿跟看功課」：連假過後特別容易忘記
奇美博物館小編還把重點擺最後，點名「有聯絡簿跟回家功課的趕快先拿出來看一下」，受到家長支持表示：「小編提的最後一點 很懂～」，直呼「奇美小編厲害文」。
提醒大家，連假最後一天不只要把握時間放鬆，也要掌握返鄉受困車潮、或者收假收心的心理準備，才能好好迎接上班、上課的心情。