中央氣象署預報員林定宜表示，清明連假最後一天（4月6日）將有新一波鋒面接近，周二（4月7日）要注意對流發展旺盛伴隨的雷擊與強陣風，全台降雨機率高，周三（4月8日）水氣逐漸減少，周四至下周末（4月9日至4月11日）各地都是晴到多雲的好天氣。
明天天氣又要變了 鋒面再度接近
林定宜說明，隨著新一波鋒面系統建立並靠近，明天上半天中部以北將出現短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，南台灣天氣雖然相對穩定，但午後山區仍可能有局部短暫雷陣雨，民眾清明連假最後一天安排戶外活動時，需多加留意天候變化。
開工日鋒面通過 全台有雨
林定宜提醒，周二鋒面正式通過、東北季風也增強，全台各地的降雨機率都高，北台灣需要特別防範局部大雨發生，且氣溫明顯轉涼，其它地區在下雨時也會感到些許涼意。周一晚上至周二上午，金門、馬祖則容易易有低雲或霧影響能見度，往返離島民眾需留意航班動態。
林定宜說明，不穩定的天氣將從周三開始轉折，隨著東北季風減弱，水氣會逐漸由西向東減少。周三清晨全台仍有局部零星降雨，白天起風向轉為東風，西半部天氣將明顯好轉，僅東半部仍有零星降雨機會，北台灣氣溫也將在周三白天回升，民眾可以把握水氣空檔處理洗曬衣物。
周三後全台放晴 30度高溫飆到下周末
林定宜指出，周四至周末，台灣將受高壓影響，各地轉為晴到多雲的穩定天氣，這段期間只有午後山區有零星的降雨機率，全台各地白天氣溫顯著上升，感受溫暖微熱，南台灣白天上看30度，不過早晚受「輻射冷卻」影響，日夜溫差較大，早出晚歸的上班族與學生要留意穿搭。
除了降雨與氣溫變化，氣象署補充，周一鋒面南下期間，台東因為風向，要留意焚風發生，可能會出現極端高溫。另外，在鋒面影響期間，對流發展可能伴隨瞬間大雨與強陣風，山區、低窪地區民眾要防範坍方落石或淹水風險，總結而言，本周天氣呈現前雨後晴的趨勢，周四後全台將回歸春暖花開的穩定型態。
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林定宜說明，隨著新一波鋒面系統建立並靠近，明天上半天中部以北將出現短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，南台灣天氣雖然相對穩定，但午後山區仍可能有局部短暫雷陣雨，民眾清明連假最後一天安排戶外活動時，需多加留意天候變化。
林定宜提醒，周二鋒面正式通過、東北季風也增強，全台各地的降雨機率都高，北台灣需要特別防範局部大雨發生，且氣溫明顯轉涼，其它地區在下雨時也會感到些許涼意。周一晚上至周二上午，金門、馬祖則容易易有低雲或霧影響能見度，往返離島民眾需留意航班動態。
林定宜說明，不穩定的天氣將從周三開始轉折，隨著東北季風減弱，水氣會逐漸由西向東減少。周三清晨全台仍有局部零星降雨，白天起風向轉為東風，西半部天氣將明顯好轉，僅東半部仍有零星降雨機會，北台灣氣溫也將在周三白天回升，民眾可以把握水氣空檔處理洗曬衣物。
林定宜指出，周四至周末，台灣將受高壓影響，各地轉為晴到多雲的穩定天氣，這段期間只有午後山區有零星的降雨機率，全台各地白天氣溫顯著上升，感受溫暖微熱，南台灣白天上看30度，不過早晚受「輻射冷卻」影響，日夜溫差較大，早出晚歸的上班族與學生要留意穿搭。
除了降雨與氣溫變化，氣象署補充，周一鋒面南下期間，台東因為風向，要留意焚風發生，可能會出現極端高溫。另外，在鋒面影響期間，對流發展可能伴隨瞬間大雨與強陣風，山區、低窪地區民眾要防範坍方落石或淹水風險，總結而言，本周天氣呈現前雨後晴的趨勢，周四後全台將回歸春暖花開的穩定型態。