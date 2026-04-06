中央氣象署表示，清明連假最後一天（4月6日）有新一波鋒面接近，周二（4月7日）要注意對流發展旺盛伴隨的雷擊與強陣風，全台降雨機率高，周三（4月8日）水氣逐漸減少，周四至下周末（4月9日至4月11日）各地都是晴到多雲的好天氣。
今天天氣：鋒面接近 北台灣降雨機率提高
4月6日今天的天氣，氣象署指出，隨著鋒面接近，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有不定時局部短暫陣雨，南部地區為多雲，清晨亦有零星短暫陣雨，午後山區則有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，新竹以北及宜花高溫約27度，苗栗以南及臺東高溫可達30、31度，東南部地區則有焚風發生的機率，至於各地低溫約19到23度。
今天空氣品質
良好：竹苗、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、金門、澎湖
環境部提及，鋒面接近，環境風場為西南風，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍好；馬祖有低雲或局部霧影響能見度。竹苗空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：鋒面通過台灣 全台有雨
4月4日明天的天氣，氣象署說明，鋒面正式通過、東北季風也增強，全台各地的降雨機率都高，北台灣需要特別防範局部大雨發生，鋒面影響期間，對流發展可能伴隨瞬間大雨與強陣風，山區、低窪地區民眾要防範坍方落石或淹水；且氣溫明顯轉涼，其它地區在下雨時也會感到些許涼意。
一周天氣：周三後全台放晴 30度高溫飆到下周末
氣象署說明，周三清晨全台仍有局部零星降雨，白天起風向轉為東風，西半部天氣將明顯好轉，僅東半部仍有零星降雨機會。
周四至周末，台灣將受高壓影響，各地轉為晴到多雲的穩定天氣，這段期間只有午後山區有零星的降雨機率，全台各地白天氣溫顯著上升，感受溫暖微熱，南台灣白天上看30度，不過早晚受「輻射冷卻」影響，日夜溫差較大，早出晚歸的上班族與學生要留意穿搭。
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4月6日今天的天氣，氣象署指出，隨著鋒面接近，清晨至上午中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有不定時局部短暫陣雨，南部地區為多雲，清晨亦有零星短暫陣雨，午後山區則有局部短暫雷陣雨。
氣溫方面，新竹以北及宜花高溫約27度，苗栗以南及臺東高溫可達30、31度，東南部地區則有焚風發生的機率，至於各地低溫約19到23度。
良好：竹苗、馬祖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、金門、澎湖
環境部提及，鋒面接近，環境風場為西南風，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍好；馬祖有低雲或局部霧影響能見度。竹苗空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：鋒面通過台灣 全台有雨
4月4日明天的天氣，氣象署說明，鋒面正式通過、東北季風也增強，全台各地的降雨機率都高，北台灣需要特別防範局部大雨發生，鋒面影響期間，對流發展可能伴隨瞬間大雨與強陣風，山區、低窪地區民眾要防範坍方落石或淹水；且氣溫明顯轉涼，其它地區在下雨時也會感到些許涼意。
氣象署說明，周三清晨全台仍有局部零星降雨，白天起風向轉為東風，西半部天氣將明顯好轉，僅東半部仍有零星降雨機會。
周四至周末，台灣將受高壓影響，各地轉為晴到多雲的穩定天氣，這段期間只有午後山區有零星的降雨機率，全台各地白天氣溫顯著上升，感受溫暖微熱，南台灣白天上看30度，不過早晚受「輻射冷卻」影響，日夜溫差較大，早出晚歸的上班族與學生要留意穿搭。