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▲布蘭妮曾是全球當紅偶像，推出過幾首大受歡迎的經典名曲。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蘭妮不時有失控的行為，又很喜歡發清涼照，一度讓兩個兒子都尷尬到不想跟她接觸。（圖／摘自IG@britneyspears)

▲布蘭妮被認為想要出新歌，可能只能在社群網站上推出，至少讓外界能夠聽得到。（圖／美聯社／達志影像）

曾經紅極一時的「小甜甜」布蘭妮，現在變成音樂圈的頭痛人物，大家避之唯恐不及？根據歐美娛樂報導，她近來積極要和各大唱片公司洽談合作，希望推出新的音樂作品，沒想到所有人都超謹慎，沒有人打算給她機會，大家實在是被她過去這幾年言行不受控的作風嚇到，加上她之前因酒駕被捕，法庭審理將在美國時間5月4日舉行，在不知道會怎麼判的情況下，唱片公司按兵不動，寧可阻斷與布蘭妮攜手的可能，免得又被她拖累。布蘭妮曾經推出過轟動全球的〈Baby One More Time〉、〈Toxic〉等名曲，她把這些歌的所有權益都以高價賣出，歐美媒體推估總價可能在2億美元左右，她應該還能夠維持優渥的生活，只是她有心再出新歌，卻沒有任何大公司有興趣合作，一來是她多年沒有新作、還不知道目前的市場會不會接受，更大的原因是與她攜手太危險，她言行毫不受控、我行我素不聽勸告，惹出大麻煩的機會極高，唱片公司寧可先婉謝。這一來反倒讓布蘭妮大感屈辱，她即將面臨在音樂界的終極尷尬場面，她以為她想重回音樂界，應會有人打開門、鋪好橋，等著她來洽談，卻沒料到竟是乏人問津，再加上她上個月初酒駕被捕的負面新聞，更強化外界對於她「依舊是大麻煩」的刻板印象。大型唱片公司的高層態度向來謹慎，不會輕易給她機會，她要是想出新歌，最後恐怕會落得只能在社群網站上先曝光、讓外界至少能聽到，免得因為找不到唱片公司就此埋沒。昔日叱吒風雲的樂壇小天后，現在變成大家都不敢碰的燙手山芋，也夠讓人唏噓，可是布蘭妮怪不了別人，一切都是自己造成。她曾經被爸爸傑米監管自己的財務和生活，連想買筆電都要經過爸爸同意，幾乎毫無自由，使得她在一取回自己生活的主導權後，只想著自己開不開心，完全聽不進旁人的建議，尤其跟她關係最近的家人，幾乎被她當成仇人，她更不會向他們求助，使得情況雪上加霜。除了音樂新作外，布蘭妮曾表示因為「極度敏感的原因」，她將再也不會在美國公開表演，同樣讓外界詫異，她沒有講清楚什麼是「極度敏感的原因」，卻稱期待在英國與澳洲演出，顯然沒有完全不唱，只是在美國不唱了而已，外界覺得莫名其妙。而現在不是她還能不能在美國演出的問題，是沒有人敢簽她、幫她發新歌，她為了自己的隨心所欲，付出沉重的代價。