▲布蘭妮（中）曾是樂壇紅牌偶像，後來卻以一連串的負面行為讓外界對她留下深刻印象。（圖／美聯社／達志影像）

▲布蘭妮喜歡發布一堆清涼照片，一度讓兩個兒子都尷尬到不想跟她接觸。（圖／摘自IG@britneyspears)

曾經鬧出一堆負面新聞、讓人有「失控」印象的美國樂壇紅星布蘭妮，才不久才被報導賣出經典名曲的權益、大賺2億美元（約合新台幣63億），卻馬上又出事，因為疑涉酒駕在當地4日晚間遭到公路警察逮捕、上銬帶回警局，入獄3小時後獲釋。據歐美媒體報導她的情緒激動、一直在哭，但沒有其他的異常行為，只是網友似乎很習慣她鬧事，討論區不乏「她又來了」之類的看法。布蘭妮酒駕被捕後被送往醫院檢測血液中的酒精含量，並沒有受傷，接著入獄拘留3小時，過程中情緒明顯激動，不斷在哭。目前警方還沒公布布蘭妮血液酒精測試結果，但她的經紀人凱德哈德森表示她會承擔應有的責任、不會逃避。原本外界認為她才大賺一筆、解除破產危機，心情應該很輕鬆愉快，沒想到很快就又負面新聞纏身，而且怪不了別人。她自從少女時代大紅、成功建立「小甜甜」的形象，接下來的人生就充滿戲劇化的事件，直到甜美形象粉碎、在公眾眼前變成動不動就失控的瘋女，更被法庭判定讓爸爸傑米監管她的財產與人生、過了13年沒有自由的生活。現在雖然她已經自己掌管自己的人生快要5年，還是不時有詭異的行徑，一度因為太愛發布裸照，連兩個兒子都尷尬到不想跟她接觸。粉絲們看著布蘭妮變成這樣，既心疼又難過，她確實吃過很多苦，但她為了盡情滿足自己的想法，反而惹來更多的批評之聲，負面形象擺脫不掉，形成惡性循環，也已經有人認為她或者真的還不能完全管理自己的人生。據英國《太陽報》報導，凱德哈德森回應聲明中指出這是「完全不可原諒」的行為，令人感到遺憾，也希望布蘭妮可以就此踏出生活中改變的第一步。之前布蘭妮除了三不五時展露自己的身體之外，就是無節制的花錢，度假都要搭私人飛機，專門挑昂貴的海濱度假村，媒體已經喊過好幾次她恐陷入破產危機，好不容易她靠著販售過去經典名曲的收入，又能過著富裕生活，只是酒駕觸法恐怕不那麼容易逃過，各方都等著看她這次如何面對。