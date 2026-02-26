我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小甜甜布蘭妮眼神迷離、舞蹈動作誇張，跳到露點也絲毫不在意。（圖／布蘭妮IG@britneyspears）

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）近日再度成為話題焦點。外媒披露，她已將個人音樂作品版權出售給音樂公司Primary Wave，交易金額高達2億美元（約新台幣63億元）。就在天價交易曝光後，她24日與今（26）日接連在IG上傳尺度大膽的熱舞影片，畫面中甚至出現露點走光的情況，布蘭妮也絲毫沒在怕，照樣發布出來，讓粉絲相當擔憂她的精神狀態。根據《TMZ》報導，布蘭妮與音樂公司的這筆合作被業界形容為「里程碑」等級的重大交易，布蘭妮出售過往音樂目錄相關權利，為自己帶來可觀收益。儘管實際合約細節尚未完全公開，但外界普遍認為，這象徵她在音樂資產布局上的重要轉折，也讓她瞬間入袋逾63億元台幣。而在交易消息傳出後不久，布蘭妮便於社群平台分享多支舞蹈影片。她在自家餐廳（用餐區）隨音樂擺動，穿著貼身服裝入鏡，期間出現衣著滑落情況，布蘭妮也沒再怕，只以愛心表情符號進行遮擋後，就將影片上傳；整體舞蹈風格畫面一如既往地奔放，卻也因尺度較大，掀起兩極聲浪。不少粉絲擔心布蘭妮的精神狀態，甚至覺得她的舞蹈動作很詭異，有些過頭了。但也有人認為這就是布蘭妮的一貫風格，無須大驚小怪。事實上，布蘭妮幾天前也在IG上傳於海灘拍攝的全裸背影照片，似乎很樂於跟外界分享她的火辣身材。布蘭妮出道33年，在全球的唱片總銷量超過1.5億張，是最暢銷的女歌手之一。現年44歲的她，在與爸爸發生財產與監護權爭議後，就逐步淡出音樂圈，2024年更離婚第3任丈夫山姆阿斯加利（Sam Asghari），目前疑似是獨居狀態。英國《每日郵報》去年9月報導，布蘭妮已切斷與外界的聯繫，親友也不知道她近況，僅能透過布蘭妮的社群觀察她的動態。