▲布蘭妮的精神狀況常會讓親友們擔憂，覺得她就是常常一下子好、一下子壞，都沒有持續穩定的時候。（圖／摘自IG@britneyspears）

▲布蘭妮曾以甜美清新的「小甜甜」形象受到無數樂迷喜愛。（圖／美聯社／達志影像）

人生充滿戲劇化波折的布蘭妮，近年來一直被唱衰有財務危機，很可能會陷入破產的處境，近日她又捲進去新的大麻煩，遭到美國國稅局追討欠稅60萬美元（約合台幣1891萬），對此她喊冤是被國稅局算錯稅款，把她爸爸傑米成立的公司約140萬美元（約合台幣4412萬）收入算進她的帳裡，又弄錯一些細節，她其實沒有欠國家任何錢。根據歐美報導，布蘭妮稱那筆140萬美元的收入並不是她的，此外國稅局還忘記列入她的稅款扣除額約33萬多美元（約合台幣1055萬），還又跟她多收了12萬餘美元（約合台幣381萬元）的罰金，她持有單據證明，希望法庭能夠還她清白。布蘭妮的演藝人生，充滿和外界抗爭、拚搏的歷程，年輕時頂著「小甜甜」的玉女形象，面對等著看她出糗的媒體與觀眾，她被逼到幾度在公眾眼前失控，被判定自己的收入與人生都由爸爸監管，過了13年才能夠在粉絲聲援下，獲得法官准許她拿回管理自己人生的自由。自此之後，她就盡情做自己，鬧出一連串的風波，再一次被媒體冷嘲熱諷，繼續被唱衰可能會破產、會再度陷入混亂，她也還是要時不時反擊這些聲音，一度連她的兩個兒子都覺得超愛拍裸照、發布上網的媽媽讓他們很尷尬，彼此疏遠了一年多，最近才恢復往來。也許曾經過了13年沒有自由的人生，布蘭妮一切只按照自己的喜好來，聽不進去外人的建議，我行我素。只是這一回碰上國稅局來討欠稅，金額數目還不小，她就不能再只是網上發發文、反擊兩句就算了，這場欠稅風波要如何解決？外界還在等著瞧。