▲凱文費德蘭（如圖）在回憶錄中大爆前妻布蘭妮的猛料。（圖／摘自Amazon）

▲布蘭妮（左）被前夫爆料在結婚前一夜，還打電話給舊愛賈斯汀（右），差點婚都要結不成。（圖／美聯社／達志影像 ）

▲布蘭妮（左）和小兒子傑登（右）曾經疏離，今年上半年住在一起幾個月後，距離大大拉近，慢慢恢復親密。（圖／摘自 IG@britneyspears）

曾以青春俏麗「小甜甜」形象走紅全球的布蘭妮，一直標榜對兩個兒子呵護備至，但她竟然曾在拿著利刃、站在兒子房門口看他們睡覺，前夫凱文費德蘭走過去，她只會輕描淡寫問一句：「哦，你醒了？」就離開，沒任何解釋，凱文擔心若是自己不介入，恐怕兒子們會遭到不測。舞者出身的凱文費德蘭，是布蘭妮在與首任丈夫傑森亞歷山大結婚55個小時就閃電離婚後，第一個讓她願意再走進結婚禮堂的對象，雖然他們生了兩個兒子，這段婚姻也只持續了3年，卻已是她人生中最久的一段。兩人當初愛得死去活來，離異後布蘭妮也是常跟他隔空交火，他這次爆這種猛料，她當然也會反擊。凱文是在自己的最新回憶錄專書中提到布蘭妮這個讓人驚悚的遭遇，稱自己如果當時不介入，孩子們恐怕會碰到不好的事，暗示布蘭妮的精神狀況有問題，還表示假裝一切都好已經變得不可能，一定要趕快在危險發生前先阻斷任何的可能性，後來布蘭妮遭到長期的監管，失去管理自己人生的自由，13年後才解禁。而她在重拾人生後，盡情做自己，花錢花得很爽快，也很愛拍裸照，讓曾經與她親密的兩個兒子都感到尷尬，她的第3次婚禮雖然有邀兩個兒子，他們都不願意出席，母子間一度也有心結，最近才終於和解。布蘭妮發言人反嗆凱文：「新書的消息曝光後，他和其他人又一次利用她牟利，她唯一只關心孩子們的幸福。」在回憶錄中，凱文不只揭露布蘭妮做出拿刀站在兒子房門口的嚇人行為，甚至還在他們結婚的前一天，打電話給舊愛賈斯汀，他表示自己原先以為她只是打電話給親人，沒想到布蘭妮竟表明是打給賈斯汀，凱文馬上火大了：「我就好像，你是哪裡有問題？要不要結婚我也不在乎了。」原來布蘭妮是想確定自己跟賈斯汀之間真的已經斷得乾乾淨淨，不再有任何瓜葛，可是從凱文眼中看來，布蘭妮彷彿還對賈斯汀有期望，因此才會火冒三丈，讓這段婚姻從還沒開始就蒙上陰影，果然失敗告終。