我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布蘭妮（右）與兒子傑登（左）一度疏遠，去年破冰，現在兩人一起開心慶祝她出售經典曲的音樂版權大賺一筆。（圖／摘自 IG@britneyspears)

▲布蘭妮曾是全球當紅偶像，經典名曲都大壽歡迎。（圖／美聯社／達志影像）

已經不再是「小甜甜」的布蘭妮，過去幾年盡情花錢做自己，一度傳出有破產危機，不過專門報導明星與名流八卦的TMZ，稱她將〈Baby One More Time〉等經典歌曲版權打包賣出，雖然實際金額未確定，但據估計應和小賈斯汀在兩年多前的類似交易賺進2億美元（約合新台幣63億）相差不多。她不僅破產危機解除，也傳和曾經彼此疏遠後來破冰的兩個兒子開心慶祝。布蘭妮曾是紅遍全球的少女偶像，〈Baby One More Time〉、〈Toxic〉等金曲在世界各地都受歡迎，然而她已經超過7年沒有舞台演出，積蓄逐漸蒸發，才會數度被傳有破產危機。幸好近年來除了唱片公司之外，私人集團也開始注重音樂版權交易的獲利，小賈斯汀、艾莉西亞凱斯、夏奇拉等都把金曲版權打包出售，布蘭妮有樣學樣，替自己賺進超過上億美元，往後可以繼續過著優渥的生活。早先布蘭妮才發文聲明，表示為了某些敏感的原因，將不會再在美國演出，卻沒有排斥在美國以外的國家或地區表演，粉絲也許還有機會看到她在舞台上的丰采，她也能夠繼續靠著演出賺進收益。各方以為這就是她未來的維生模式，殊不知她早就悄悄談妥把自己名曲的音樂版權售出，根本不用忙著重回舞台，就能夠有讓人艷羨的收入。據稱購買她歌曲的是音樂出版商Primary Wave。自從布蘭妮在2021年由法庭判定、中止被爸爸傑米監管她的人生和金錢，她就隨心所欲、毫無禁忌，時常在社群網站上發布裸體的畫面，外界看了傻眼，兩個兒子西恩與傑登一度都尷尬到不想理她，連她2022年辦婚禮都沒有出席，還曾經隔空交火，後來布蘭妮與傑登先和解，與西恩也破冰，他們才能和她一起開心慶祝這次的賺錢交易。