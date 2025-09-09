我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布蘭妮寵愛犬，放任牠在家裡到處跑，現在被爆料家中到處是狗的大便，卻都不清理。（圖／摘自IG@britneyspears)

▲布蘭妮的精神狀況常會讓親友們擔憂，覺得她就是常常一下子好、一下子壞，都沒有持續穩定的時候。（圖／摘自IG@britneyspears）

43歲好萊塢女星布蘭妮曾經在公眾場合失控、一度被判定由爸爸掌管人生，過了13年後才恢復自由，但現在似乎又出狀況了？英國《每日郵報》爆料她的豪宅亂成一團，到處都是狗大便，她也都不清理，更沒什麼人能每天過去幫她，她就自己在家裡，完全沒有一個正常成年人該有的反應，親友都擔心她恐怕精神又有問題，卻都不敢再去干涉，她的公關對此尚無回應。根據報導，布蘭妮把豪宅當成自己的堡壘，在裡面就能隨心所欲過生活，也懶得理會外人怎麼想，只是她的一切作為，都不像一般人會作出的舉動，譬如家裡到處是狗大便，從衛生上看就很不ＯＫ，更甭提會有氣味，她都不當一回事，實在不尋常。據稱她的友人看著她的人生永遠都是這樣高低起伏，狀況糟的時候是真的非常慘，只覺得「又來了」，可是主動干涉又會讓她非常不滿，至今還沒有人敢積極介入，只能在一旁著急。布蘭妮自從以「小甜甜」的俏麗可愛形象在全球各地大為走紅，看似風光無比，卻是悲劇人生的開始。她與昔日「超級男孩」成員賈斯汀分手後成為各方笑柄，甚至連賈斯汀都曾在MV公然影射、嘲弄她。而她撕掉「小甜甜」標籤後，聲勢與形象滑落，從甜美偶像淪為演藝界惡女的代表，招來外界更無情的奚落，導致在公眾眼前失控，過了13年連買筆電都不能自己決定、要問爸爸意見的日子。哪知道取得人生的自主權後，布蘭妮並沒有因此過著幸福、快樂的生活。這幾年她還是無法擺脫外界疑慮的眼光，很愛在社群網站上發一堆裸體照，認為是「自主權」的彰顯，各方只覺得她又開始精神不穩定，她的兩個兒子都曾經對此感到尷尬，連她和交往5年多的山姆阿斯加利結婚，他們都不出席，與她疏遠了2、3年，最近才慢慢和好。她與山姆的婚姻，果然才一年多就破裂，媒體再一次找到修理她的武器，她也時不時就會傳在公開場合惹事，更被唱衰這幾年不出新歌、不巡演，只是拚命的花大錢享受，財務出現危機、離破產恐怕不遠。不過她曾經出了一本《真我布蘭妮》揭露了人生中的許多祕密，靠著版稅收入，還能維持不錯的生活。她是不是又失控？外界都還在看她接下來的表現。