▲布蘭妮（中）的兩個兒子小時候曾和她非常親密，一起到各處旅行，形影不離。（圖／摘自IG）

▲布蘭妮喜歡在社群網站上發布裸照，曾經讓兩個兒子都感到很尷尬，不想與她接近。（圖／翻攝 IG@britneyspears)

人生充滿戲劇化發展的「小甜甜」布蘭妮，近日在社群網站上拋出震撼彈，宣告為了「極度敏感的理由」，將再也不在美國登台表演，但如果有機會和她的兒子一起表演，她很希望到英國與澳洲演出，而且迫不及待。她近年來在社群發文常讓人弄不太懂，這一番宣告，同樣讓外界有點不明白布蘭妮到底要怎樣？布蘭妮並沒解釋到底是什麼樣「極度敏感的理由」，讓她做出再也不在美國表演的決定。她曾是紅遍全球的少女偶像，「小甜甜」的形象深入人心，但她接連遭到被舊愛賈斯汀嘲諷、被外界看笑話等創傷，幾度在公開場合失控，造成個人的財產與生活都被判由爸爸監管，失去自由，心情鬱悶。她雖然曾經因為常駐拉斯維加斯表演，賺進大把收入，卻沒有自行運用的自由，她的經紀人也早在2019年宣布她可能再也不會繼續表演，當時就曾讓粉絲沒有心理準備，受到各方高度關注。經過歌迷們的高分貝聲援，布蘭妮終於讓法庭判定她能夠自理自己的生活，重新取回自主權。自此後她就盡情做自己，常常發布一堆裸照，兩個兒子都曾經太過尷尬、刻意與她疏遠，近期才恢復往來，母子情尚在修補，她就又拋出震撼彈。她大讚兒子是個巨星，稱在他面前自己是非常謙卑的，還表示希望有機會很快能跟他一起到英國與澳洲演出，讓兩地粉絲開始期待。她與前夫凱文費德蘭生了西恩普瑞斯頓與傑登詹姆斯這兩個兒子，沒有特別點名是哪個兒子如此有音樂長才，但有曾經身為樂壇巨星的媽媽，應該擁有優良的基因，倒是值得觀眾注意。