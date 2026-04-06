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▲田曦薇（左）和張凌赫（右）主演的《逐玉》成為年度熱劇。（圖／愛奇藝提供）

田曦薇因和張凌赫主演《逐玉》爆紅，全平台漲粉360多萬，但張凌赫因「粉底液將軍」事件被中國廣電局盯上，這似乎也影響到了田曦薇正在拍攝的新戲《嫁金釵》，日前該劇殺青，劇組非常低調，並沒有PO出劇照預熱，據悉是為了避免和《逐玉》一樣被廣電總局盯上，只好再另尋曝光機會。田曦薇與閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》4日殺青，一般來說只要戲殺青，劇組就會PO出劇照或是預告替劇預熱，但《嫁金釵》非常低調，但因為《嫁金釵》和《逐玉》一樣都是古偶劇，網傳是為了避免和《逐玉》一樣被中國廣電總局盯上，因此選擇先不曝光素材，再另尋其他宣傳機會。田曦薇殺青時，素顏迎接粉絲恭賀，還送了粉絲幾箱餅乾，細心地向粉絲解釋為什麼劇組沒有舉辦殺青宴，「因為這次就比較匆忙，就沒有組織殺青宴，過幾天有活動，到時候見！」再圈粉一波。這部劇改編自的同名小說，講述了女主角因家庭變故，自幼被調換出府；為了籌措養母的醫藥費，她代替「假魏嬈」嫁入陸府，並與甦醒後的男主角閆桉 飾）從相互試探到攜手共度。兩人在經歷身分危機和家族難關後終成眷屬，最後共同投身保家衛國的邊境戰事，守護百姓安寧的故事。