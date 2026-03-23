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▲張舒淪身材非常好。（圖／翻攝自微博@張舒淪）

▲張舒淪原本只是38線小演員，因為《逐玉》也爆紅。（圖／翻攝自微博@張舒淪）

張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》熱播中，不只是男女主角高顏值，配角們的外型也受到討論，其中飾演張凌赫身邊得力助手「謝五」的張舒淪，每天播出後都會在微博寫下「謝五的謝家軍營日誌」受到關注，30歲的張舒淪演過續多偶像劇配角，私下熱愛健身，也常分享健身照，猛一看竟然比張凌赫還壯，而他在最新一集中，為了叫田曦薇去聽聖旨，拉了她的手，被網友笑虧，「你完蛋了！」張舒淪2018年參加綜藝節目《演員的品格》受到關注，接連在許多戲劇上都有亮眼表現，像是《未來的秘密》、《酒店實習生》、《理智派生活》、《濾鏡》、《年少有為》等等。此次他在《逐玉》中飾演謝五，是張凌赫身邊的得利戰將，在樊長玉（田曦薇 飾）攻打長信王時，跳出來替她擋下一棍，也因為這樣再也拿不起刀。張舒淪雖然戲份不多，但每次出場都畫龍點睛，尤其女主角把敵人K.O時，他趴在地上一邊吐血，又一臉震驚的模樣，惹許多觀眾發笑，張舒淪也會在每一集播出後，分享「軍營日誌」，自嘲，「侯夫人還需要我保護嗎？侯夫人這不就把我給保護了，侯夫人妳這樣顯得我很呆呀！」然而，張舒淪私下也很愛健身，常常曬出健身照，一身的肌肉線條比張凌赫還壯，有趣的是，最新一集中，他為了叫田曦薇去聽聖旨，拉了她的手，眼尖的網友馬上去他微博留言，「侯爺知道嗎」、「偷牽夫人的手，抓到」。日前演員群合體直播，張舒淪一看到田曦薇就喊她「侯夫人」，被張凌赫虧，「你現在叫侯夫人喊得很順啊！」沒想到不只是主演漲粉，連配角也都迎來事業高峰。