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▲張凌赫爆紅，隨之而來的是代拍和私生飯的跟隨。（圖／翻攝自微博）

堅決抵制任何形式的私生行為及代拍行為。此等行為已逾越法律與道德底線，絕非正常的粉絲支持行為。



強烈呼吁所有粉絲及公眾理性追星。請尊重藝人個人空間與隱私，將關注點回歸作品。任何喜愛都不應以犧牲公共安全與他人權益為代價。



嚴正警告相關私生及代拍人員。請立即停止一切圍堵、跟拍、傳播相關非公開行程影像等違法行為。我司將保留一切追究相關人員法律責任的權利。





▲張凌赫在高鐵站被圍堵畫面流出，相當可怕。（圖／翻攝自微博）

張凌赫因《逐玉》爆紅，而他正在橫店拍攝新戲，每天的上班路都有許多粉絲迎接，沒想到近來卻有私生飯與代拍追到高鐵站，對張凌赫圍堵、近距離拍攝，影響到公共秩序，張凌赫公司發表3點聲明，張凌赫本人也回應，「十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面。」張凌赫在高鐵站被大量私生飯和代拍人員貼身圍堵、惡意擋路，還有人將鏡頭對著他的臉拍攝，故意擋在車前阻礙車子啟動，造成通道堵塞，遊客通行困難，現場秩序一度癱瘓。張凌赫工作室震怒發表聲明，請大家遵守公共秩序，把真正的支持放在安全的地方。十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面，謝謝大家。近日，我司藝人張凌赫先生在高鐵站正常行程途中，遭遇部分私生及代拍人員嚴重擾亂公共秩序之行為。相關人員無視公共安全，對張凌赫先生進行圍堵、近距離拍攝並惡意擋路，導致現場秩序極度混亂，已嚴重影響正常通行秩序與旅客出行安全。對於此次事件，我司表示極度憤慨。我們嚴厲譴責這種不惜危害公共安全、侵犯他人合法權益的違法行為。這不僅對張凌赫先生的人身安全構成嚴重威脅，更對社會公共秩序和他人安全造成了嚴重的隱患與影響。最後，我們對在此次行程中受到影響的公眾深表歉意。我司也將進一步加強張凌赫先生的安全保護措施，堅決抵制任何形式的侵權行為。特此聲明。