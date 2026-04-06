韓團Super Junior（SJ）在首爾舉辦3天《SUPER SHOW 10》演唱會，昨（5）日來到最後一場，但結尾卻發生意外，厲旭要跟看台粉絲互動時，欄杆卻斷掉，大批粉絲就從位置跌落到B1，事後有中國與台灣的粉絲發文報平安，僅擦傷與扭傷，頭部無大礙，在送醫期間，也透露厲旭跟始源全程陪同、跟醫生了解情況；利特也開直播表示，成員會盡全力協助粉絲，SM也發聲明保證會負責傷者的醫療費，「持續提供協助直到完全康復為止」。
SJ演唱會欄杆斷掉粉絲墜樓B1 台灣+中國粉絲報平安
讀者跟《NOWNEWS今日新聞》還原昨晚事發狀況，SJ《SUPER SHOW 10》首爾安可演出最終場到了結尾時，厲旭在跟看台區的粉絲互動，粉絲因推擠導致欄杆斷掉，許多人就從厲旭面前墜落B1，他當時嚇瘋趕緊找工作人員求救，始源發現後也直接衝到B1救人，後面環節都未再見到2人上台謝幕。
後來有台灣粉絲在Threads報平安，承認就是掉到1樓的粉絲，脖子、頭都沒受傷，但腳有扭傷，也透露厲旭跟始源演出結束後，都有到醫院探望陪同到最後一刻；另外受傷的中國粉絲則表示，他墜樓之後暈頭轉向，不知道為何自己掉下去，清醒之後就看到厲旭和工作人員在眼前關心傷勢，送醫後照了X光沒事只有擦傷，期間厲旭跟工作人員都在場，還不斷詢問醫生狀況，甚至陪同傷者的朋友坐電梯、引導去病房以及幫忙拿包包，另外一位成員還冒雨趕到醫院，他們最後也到別的醫院了解其他受傷粉絲的狀況。
SM承諾負責到底 利特凌晨直播安撫粉絲
因為演唱會出意外，成員都很自責，利特凌晨3點還開直播跟粉絲報平安，「如果可以在沒有任何人受傷的情況下結束就好了，大家應該都有透過公告看到，其實成員們都非常震驚，也很擔心，而且一結束之後，我們也立刻採取了各種可以做到的照護措施，接下來我們也會盡全力，讓我們E.L.F.的大家能夠恢復健康不再受傷，成員們還有SM的所有人，都會一起持續提供照顧與幫助，希望大家可以早日康復，也覺得很抱歉，本來應該要把滿滿的幸福帶給大家到最後的，但好像沒有做到，心裡也覺得有點難過」。
📌SM娛樂完整聲明：
您好，這裡是SM娛樂。
關於4月5日（星期日）舉行的SUPER JUNIOR 20週年巡演《SUPER SHOW 10》SJ - CORE in SEOUL演出過程中發生的事故，特此說明。
當天在安可最後一首歌的舞台進行中，由本公司設置於觀眾席側邊的安全圍欄倒塌，導致3名觀眾墜落並受傷。傷者已立即送往醫院接受必要檢查與治療，經醫療人員診斷為扭傷及挫傷，需約2週時間進行休養與治療。
對於本次事故中受到傷害的觀眾及其家屬，我們致上最深的歉意，本公司也將全力支援受傷觀眾的治療，並持續提供協助直到完全康復為止。
此外，作為本次演出的主辦方，我們對此次事故深感重大責任，未來將加強場地安全檢查及觀眾安全管理，防止類似事件再次發生。
對於受傷的觀眾以及所有在場觀眾，因突發事故造成困擾與不安，我們再次深深致歉，真的非常抱歉。
資料來源：SJ X
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讀者跟《NOWNEWS今日新聞》還原昨晚事發狀況，SJ《SUPER SHOW 10》首爾安可演出最終場到了結尾時，厲旭在跟看台區的粉絲互動，粉絲因推擠導致欄杆斷掉，許多人就從厲旭面前墜落B1，他當時嚇瘋趕緊找工作人員求救，始源發現後也直接衝到B1救人，後面環節都未再見到2人上台謝幕。
後來有台灣粉絲在Threads報平安，承認就是掉到1樓的粉絲，脖子、頭都沒受傷，但腳有扭傷，也透露厲旭跟始源演出結束後，都有到醫院探望陪同到最後一刻；另外受傷的中國粉絲則表示，他墜樓之後暈頭轉向，不知道為何自己掉下去，清醒之後就看到厲旭和工作人員在眼前關心傷勢，送醫後照了X光沒事只有擦傷，期間厲旭跟工作人員都在場，還不斷詢問醫生狀況，甚至陪同傷者的朋友坐電梯、引導去病房以及幫忙拿包包，另外一位成員還冒雨趕到醫院，他們最後也到別的醫院了解其他受傷粉絲的狀況。
SM承諾負責到底 利特凌晨直播安撫粉絲
因為演唱會出意外，成員都很自責，利特凌晨3點還開直播跟粉絲報平安，「如果可以在沒有任何人受傷的情況下結束就好了，大家應該都有透過公告看到，其實成員們都非常震驚，也很擔心，而且一結束之後，我們也立刻採取了各種可以做到的照護措施，接下來我們也會盡全力，讓我們E.L.F.的大家能夠恢復健康不再受傷，成員們還有SM的所有人，都會一起持續提供照顧與幫助，希望大家可以早日康復，也覺得很抱歉，本來應該要把滿滿的幸福帶給大家到最後的，但好像沒有做到，心裡也覺得有點難過」。
📌SM娛樂完整聲明：
您好，這裡是SM娛樂。
關於4月5日（星期日）舉行的SUPER JUNIOR 20週年巡演《SUPER SHOW 10》SJ - CORE in SEOUL演出過程中發生的事故，特此說明。
當天在安可最後一首歌的舞台進行中，由本公司設置於觀眾席側邊的安全圍欄倒塌，導致3名觀眾墜落並受傷。傷者已立即送往醫院接受必要檢查與治療，經醫療人員診斷為扭傷及挫傷，需約2週時間進行休養與治療。
對於本次事故中受到傷害的觀眾及其家屬，我們致上最深的歉意，本公司也將全力支援受傷觀眾的治療，並持續提供協助直到完全康復為止。
此外，作為本次演出的主辦方，我們對此次事故深感重大責任，未來將加強場地安全檢查及觀眾安全管理，防止類似事件再次發生。
對於受傷的觀眾以及所有在場觀眾，因突發事故造成困擾與不安，我們再次深深致歉，真的非常抱歉。