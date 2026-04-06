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田曦薇近來在《逐玉》飾演殺豬女「樊長玉」走紅，許多大女主戲劇找上門，代言也接不完，日前傳出她擠掉虞書欣，將搭檔在《逐玉》中飾演男配角「李懷安」的任豪，主演仙俠新作《我欲乘風》，不過最新消息爆出，男主角改由王弘毅出演。田曦薇人氣水漲船高，據悉她擠掉虞書欣接演《星漢燦爛》導演的新作《我欲乘風》，先前傳男主角是《逐玉》任豪，不過因為田曦薇番位上漲，和任豪的CP感不夠，一直沒個定案。根據陸媒報導，《我欲乘風》男主角換成王弘毅，27歲的王弘毅曾和虞書欣、丁禹兮出演愛情劇《月光變奏曲》，也和楊洋、趙露思共同出演古裝劇《且試天下》，在《長相思》中飾演男配角「赤水豐隆」受到關注，不過後續幾部戲都被批評演技不佳，由他搭檔正當紅的田曦薇，未開拍就先引來兩極評價。不過官方尚未認證，此前網傳女主角為田曦薇、虞書欣，男主角人選則有任豪、張凌赫等，王弘毅如今加入，卻因演技爭議被質疑是「災難級選角」。《我欲乘風》改編自歸山玉的小說《滅了天道後我成了死對頭的師妹》，講述女魔頭「鈴蘿」重生後，與前世死對頭「越良澤」結盟對抗天道的故事。