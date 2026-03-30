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▲田曦薇已經很瘦，卻還穿著無比貼身的洋裝，導致她連呼吸都有點困難。（圖／翻攝自微博）

28歲中國女星田曦薇近來因古裝劇《逐玉》走紅，昨（29）晚她穿著深V禮服，出席品牌的直播活動，不過眼尖粉絲發現，田曦薇的禮服似乎太緊，才35公斤的她側面都被勒出一條肉痕，背部的皮肉直接被擠出來，甚至導致直播中斷，引發團隊失職和行業尺碼問題的討論。田曦薇身穿緊身洋裝進行直播，但因為尺碼過小，她的腰和背都勒出明顯的痕跡，不僅肢體受到限制，也感覺她連呼吸都很困難，直播中也因平台判定「露膚違規」中斷了20分鐘，「田曦薇被裙子勒成這樣」字句更登上微博熱搜，許多粉絲替她抱不平，「她已經很瘦了，真的沒必要」、「心疼，團隊怎麼老拖她後腿」、「一場直播下來不得難受死」。田曦薇即便穿著不合身的衣服，依舊面帶笑容完成直播，還重現劇中經典場面，高喊「青天大老爺！」相當敬業。事實上，田曦薇對外宣稱自己46公斤，不過和她合作《逐玉》，飾演男主角張凌赫媽媽的毛林林，某次直播中透露田曦薇其實才35公斤，嬌小的身形還能背起190公分的張凌赫，連張凌赫都佩服不已。