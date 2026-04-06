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▲王柏傑（右起）和《老子》導演許富翔、演爸爸的郭富城合照，表示他們是：「這3個月我最愛的兩人。」（圖／摘自 老子Threads）

▲《老子》中郭富城（右）與王柏傑（左）有精彩對手戲。（圖／摘自 老子Threads）

▲郭富城出席《老子》殺青宴，這次來台拍片，他除了最愛的麻辣鍋之外，比較沒有太多空檔和其他演員一起嘗試其他寶島美食。（圖／摘自 老子Threads）

香港天王影帝郭富城來台拍攝的新片《老子》宣告殺青，4日已經舉行殺青酒宴，他也和「兒子」王柏傑以及古斌等演職員一起開心吃辦桌，王柏傑則在社群網站上發布和郭富城、導演許富翔的合照，並寫道：「這3個月最愛的兩個人。」又表示：「夢一場，跟偶像一起拍戲。」對於郭富城的仰慕溢於言表。他也透露剛開始難免緊張，融入角色後反而更能專注在表演上，他也為郭富城精準的時間管理大感佩服。郭富城雖然是因為台灣的機車廣告而爆紅，也是先在台灣出專輯才反攻回香港，來台拍電影卻是難得一回，而他的行程忙碌，因此劇組必須趕在3個月內殺青，和他對手戲頗多的王柏傑，深刻感到他的時間管理驚人功力，表示他幾乎不浪費一分一秒，讓自己非常受用。郭富城和王柏傑在《老子》中是「神祕父子檔」，戲外王柏傑也從郭天王身上學到很多，忍不住要在和他與導演許富翔的合照上稱他們是這3個月最愛的兩個人，公開告白。一剛開始，郭富城的氣勢讓王柏傑很緊張，後來他觀察郭富城的表演節奏，趕快讓自己跟上，就不會再一直想著要和天王對戲有多緊張，可以更專心在表演裡面，彼此也慢慢建立不錯的合作情誼。郭富城以往來台必要去最愛的麻辣鍋，這次也不例外，但在《老子》拍攝的期間，因為過程緊湊，王柏傑沒辦法帶著郭富城外出尋找其他美食，有點可惜。好在劇組仍舉辦了盛大的殺青宴，大夥兒能夠開心吃辦桌，也是很有「台味」的慶祝方式。王柏傑認為和偶像拍戲像夢一場，這3個月就是圓夢的歷程，網友們則對於他和郭富城的新鮮組合頗為期待，很希望能早點看到他們在片中的精彩對手戲。