我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（右2）來台灣拍攝國片《老子》，對手演員包含王柏傑（左2）、陳意涵（左1）。（圖／網銀國際提供）

2屆金馬影帝郭富城出道自台灣廣告，卻首度接演全台灣製作電影《老子》，升格3寶爸的他，近日被直擊現身台北街頭化身燒臘店老闆，對戲懷著孕的夏于喬，情緒相當到位；據悉，在《老子》中郭富城的角色是王柏傑的父親，會擦出怎樣的火花讓粉絲超期待。下戲後郭富城也直奔太和殿吃火鍋，隨後才戴上帽子、口罩返回飯店，結果這趟路程竟完全沒被粉絲認出來。台灣奇幻喜劇電影《老子》近日開拍，據《鏡週刊》報導，郭富城日前被直擊現身台北街頭拍戲，只見他身穿灰色Polo衫搭配圍裙、橡膠雨鞋，飾演一名燒臘店老闆。與郭富城對戲的則是挺著孕肚的夏于喬，兩人拍攝時情緒爆發互相對罵，相當有看點。而郭富城下戲後沒有馬上回飯店，反而是先到老字號的麻辣鍋連鎖店太和殿用餐，這是他每次來台必吃的愛店，即便現在火鍋品牌眾多，郭富城也沒有換口味，還是太和殿的老主顧；用餐結束後他才戴著口罩和帽子離開，返回大直飯店。有趣的是，每出門必備粉絲包圍的郭富城，這次只簡單喬裝就無人認出來，順利穿過飯店大廳的旅客，返回房間休息。據悉，郭富城這次在電影中飾演的是王柏傑的爸爸，1月29日他才在IG發文，分享開工拜拜的照片，和王柏傑還各自穿上「他是我老子」、「他是我兒子」的上衣，互動感覺十分熱絡。郭富城也透露這是一部探討父與子內心世界的奇幻輕喜劇，希望大家可以密切留意這次的新作品。《老子》其餘主演還包括陳意涵、楊貴媚、古斌，導演則是陳意涵的老公許富翔。除了郭富城外，最近來台拍戲的大咖巨星還包含《阿凡達》男主角山姆沃辛頓、日本男星坂口健太郎以及韓流男神李準基，都各自為了新片來台取景，可見台灣在國際上的知名度也越來越高。