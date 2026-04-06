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▲喬任梁在2016年離世，死因曾遭疑是虐殺致死，而他的父母則出面闢謠，直指是憂鬱症導致。（圖／翻攝自喬任梁微博）

喬任梁失眠近20天 身體異常成警訊

父母呼籲重視憂鬱症 延續喬任梁心願

中國男星喬任梁於2016年離世，年僅28歲，當年震驚演藝圈，也讓無數粉絲感到不捨，時隔10年在清明節前夕，喬任梁的父母首次對外公開他離世前的身心狀態，揭露一段外界鮮少得知的細節，坦言當時的喬任梁已經罹患憂鬱症，且身體伴隨著不自然的僵硬，屋子裡也滿是憂鬱症藥物。喬任梁父母回憶，兒子生前長期受憂鬱症困擾，離世前更陷入嚴重失眠狀態，長達近20天幾乎未能好好休息，就在過世前一天他仍與家人共度中秋，當時只輕聲說出：「我累了。」父親在與他互動時也察覺到身體出現不尋常的僵硬，事後才得知這可能與憂鬱症引發的肌肉張力異常有關，成為未被及時察覺的重要警訊。隔日喬任梁家屬接獲噩耗，趕往住處後發現喬任梁家中房內一片昏暗，桌面散落著多種藥物，其中僅能辨識出助眠用的褪黑素，這樣的場景讓父母悲痛不已，也反映出他當時正承受的巨大壓力，細節曝光後也讓外界更加理解他當時的處境。喬任梁父親坦言，兒子生前其實早已出現多項異常行為，例如白天長時間拉上窗簾，對外稱是在準備台詞，實際上卻是將自己與外界隔離；此外他身上的傷痕也被喬任梁解釋是因為拍戲造成的，讓他的家人沒能第一時間發覺問題嚴重性，即使喬任梁爸媽曾勸他暫離演藝圈休息，他仍希望繼續努力，與同期藝人一同拚出成績，最終卻讓壓力持續累積。經歷喪子之痛，喬任梁父母也希望透過公開這段經歷，讓社會更重視心理健康，他們強調憂鬱症並非單純情緒低落，而是一種需要正視與治療的疾病，尤其「微笑憂鬱」更容易被忽略。在喬任梁離世10年來，喬任梁父母努力重建生活，並延續兒子生前創立的品牌，將部分收益投入公益，盼能幫助更多同樣受困於心理疾病的人。