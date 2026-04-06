清明連假即將結束，明（7）日開工天氣將出現劇烈變化，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天鋒面通過全台有雨，北台灣要注意大雨，周三（4月8日）雨勢趨緩，周四至下周日（4月9日至4月12日）各地多雲到晴。
明天開工鋒面通過 全台有雨
劉沛滕指出，明天開工日，受到鋒面影響、東北季風增強，北部和東北部天氣稍轉涼，中部以北、宜蘭整天都有短暫陣雨或雷雨，特別是北台灣有局部大雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，全台降雨機率都偏高。
周三天氣放晴 下半周30度狂飆
劉沛滕說明，周三鋒面很快遠離，清晨西半部雖然仍有降雨，但白天開始全台雨勢趨緩，普遍都是多雲到晴，僅東半部、各地山區有降雨情形；周四至下周日環境轉乾，各地多雲到晴，進入降雨偏少的環境。
未來一周氣溫方面方面，劉沛滕，提醒明天受到鋒面通過、降雨影響，北部氣溫明顯下降，周三東北季風減弱，氣溫又回升，周四起各地白天都有28至30度，南部更有30度以上，早晚則是受到「輻射冷卻」影響，台灣各地低溫落在18至24度，要留意較大的日夜溫差。
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劉沛滕指出，明天開工日，受到鋒面影響、東北季風增強，北部和東北部天氣稍轉涼，中部以北、宜蘭整天都有短暫陣雨或雷雨，特別是北台灣有局部大雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，全台降雨機率都偏高。
劉沛滕說明，周三鋒面很快遠離，清晨西半部雖然仍有降雨，但白天開始全台雨勢趨緩，普遍都是多雲到晴，僅東半部、各地山區有降雨情形；周四至下周日環境轉乾，各地多雲到晴，進入降雨偏少的環境。
未來一周氣溫方面方面，劉沛滕，提醒明天受到鋒面通過、降雨影響，北部氣溫明顯下降，周三東北季風減弱，氣溫又回升，周四起各地白天都有28至30度，南部更有30度以上，早晚則是受到「輻射冷卻」影響，台灣各地低溫落在18至24度，要留意較大的日夜溫差。